BRF cumpre meta e lança linha com frango plant-based carbono neutro no Brasil

A BRF anunciou nesta quinta-feira (4) o cumprimento da sua promessa de lançar uma linha de produtos carbono neutro até o fim de 2021, com o primeiro frango plant-based carbono neutro do mercado brasileiro. Nesse processo, as emissões de carbono são 100% neutralizadas, desde a originação dos ingredientes até o descarte das embalagens, informou a vice-presidente global de Relações Institucionais e Sustentabilidade da BRF, Grazielle Parenti, que está na Escócia representando a empresa na 26ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-26).

São três produtos dentro do Veg Frango 100% Vegetal, que faz parte da linha Sadia Veg&Tal: o frango em tiras, em cubos e o frango desfiado. "É uma linha de produtos que já nasce assim, pensada para ser sustentável e ter emissões neutras. Tudo isso conversa com a nossa visão para 2030 de triplicar o faturamento da BRF, tendo a sustentabilidade como base", afirmou a executiva.

Ela acrescentou, ainda, que a empresa também desenvolveu um "Selo Carbono Neutro", certificado pela SGS e que poderá ser utilizado em outros produtos. A ideia, para além das questões sustentáveis, é que esse selo possa introduzir o assunto da neutralidade das emissões na relação com os consumidores, segundo Parenti. "O selo nos dá poder de escalabilidade e poder de conexão. A gente tem a convicção de que vamos conseguir aproximar muito o consumidor desse assunto."

O projeto foi elaborado em parceria com a empresa Enciclo, que fez o cálculo da pegada de carbono do processo produtivo; com a certificadora SGS, que auditou esses cálculos e a metodologia; e com a Agrocortex, que foi responsável pelo rastreamento e auditoria da compensação das emissões, realizada por meio da compra de créditos de carbono no projeto de conservação florestal nos Estados do Amazonas e Acre, o REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal).

O vice-presidente de Novos Negócios da BRF, Marcel Sacco, explica que os produtos foram lançados no início deste ano, mas o anúncio está ocorrendo agora porque os processos ainda estavam sendo analisados e auditados. "As consultorias estavam acompanhando todo o ciclo do produto nesses primeiros seis meses para garantir que os critérios seriam cumpridos, conforme a metodologia que desenvolvemos para a neutralidade das emissões", disse. E acrescentou que o frango plant-based carbono neutro tem abrangência nacional, e estará disponível nos pontos de venda de todo o País até o fim deste mês.