Produtores iniciam colheita do tabaco com expectativa de reposição de preços

Os produtores de tabaco iniciam a colheita da safra 2021/2022 no Rio Grande do Sul com a expectativa de aumento nos preços de venda para a indústria. Segundo eles, o fumo está desvalorizado em relação a outras culturas, com aumento nos custos de produção e falta de reposição nos preços.

Na região baixa do Vale do Rio Pardo já foi realizada a colheita de cerca de 10% da produção do tabaco plantado. As características da planta permitem nas regiões um pouco mais frias, fazer um plantio antecipado, em meados de julho, e começar a colheita a partir de outubro, entrando em novembro e dezembro.

Já em outras regiões, como a de Camaquã, muitos produtores ainda nem finalizaram completamente o plantio. Ao todo, no Estado, 71 mil produtores gaúchos cultivam o tabaco em 206 municípios.

Ainda é cedo para prever, mas o volume de produção de fumo no Estado não deve fugir da normalidade. O principal debate envolvendo a produção fumageira é sobre o preço pago pelas empresas e indústrias aos produtores agrícolas, o que somente será definido em dezembro, mas que já começa a ser especulado.

"Esperamos um índice acentuado de aumento ou pelo menos razoável. Hoje, há uma falta de mão de obra na produção de tabaco, o que gera mais custo para o produtor que contrata”, afirmou Marcilio Drescher, tesoureiro da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra-RS). A mão de obra é um componente importante na cesta de custos de produção do tabaco. Como as folhas são colhidas manualmente, pé por pé, os produtores fazem contratações pontuais para a época da colheita.

O produtor Oladi Schroeder, do município de Vale do Sol, plantou 18 hectares de fumo, e fez a contratação de 12 funcionários para a colheita. “Onde eu moro, fica só eu e a minha esposa. Aí eu contrato gente para colher e para realizar outros serviços. A colheita é pesada, são dias quentes, mas conseguimos vencer”, afirmou, otimista.

O impacto de pessoal na cesta de custos, contudo, é alvo de polêmica entre produtores rurais e indústrias. Segundo Drescher, a Afubra, representando os produtores, faz o cálculo da participação da mão de obra nos custos dos produtores e que resultado impacto no preço pago pelo produto. As empresas também fazem um levantamento no mesmo sentido. Os resultados, porém, costumam ser dissonantes. “Sempre há divergência. As empresas argumentam que custo de produção não é tão alto para não aumentar o preço que é pago aos produtores”, afirmou o tesoureiro da Afubra.

Essa situação, porém, vai mudar a partir deste ano. Produtores e indústria realizaram um levantamento de campo conjunto dos custos de produção, o que pode evitar novas discordâncias – algo que foi uma exigência da associação e dos próprios produtores.

Schroeder, mais uma vez, se mostra otimista: “Acredito que vai aumentar (o preço do tabaco), eles tão vendo que a coisa não está boa para os produtores. A mão de obra se torna muito cara, e insumos, como o adubo, subiram mais de 100%. Tem quem dar um aumento bom”, afirmou o agricultor.

O tesoureiro da Afubra concorda que, a partir desse estudo compartilhados dos custos, deve, sim, haver reajuste. “A expectativa é de aumentar o preço repassado ao produtor, porque, senão, desanima. O tabaco está muito desvalorizado em relação a outras culturas, como soja, milho, arroz. Houve defasagem do preço do produto", afirmou Drescher.