Embargo chinês não deve impactar nos preços da carne ao consumidor

O bloqueio das compras de carnes bovina do Brasil pela China já dura mais de sete semanas. Desde quando se interromperam as exportações aos chineses, a cotação da arroba do boi já caiu em média entre 9% e 10%. Mesmo impactando a cadeia de produção, o embargo não deve se refletir em uma diminuição significativa no preço final do produto para o consumidor brasileiro.

A principal razão para isso é que os exportadores readequaram as suas produções após o início do embargo. "Muitos dos grandes frigoríficos já estão operando em menor capacidade, ou até fechados temporariamente, esperando essa situação se resolver", afirma Ronei Lauxen, presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Rio Grande do Sul (Sicadergs).

Até o início do bloqueio, a China era a maior compradora da carne bovina brasileira, sendo responsável por aproximadamente 50% das exportações. Após os dois casos de mal da vaca louca no Brasil, as vendas de carne bovina aos chineses foram suspensas.

"Não acredito que o embargo possa influenciar muito no preço para o mercado interno. Além de uma adequação na produção, produtos que já estavam sendo preparados para exportação ficam em grande parte estocados, esperando que o embargo acabe, e não repassados ao mercado interno", explica Antônio Cesa Longo, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

Outra razão para que a suspensão das vendas à China não afete muito o preço do produto para o consumidor nacional é que grande parte dos cortes destinados à exportação aos chineses são de partes dianteiras do boi e de miúdos. Essas carnes, não tão consumidas no Brasil, são menos valorizadas que os cortes da parte traseira, como a picanha, a maminha e o vazio.

"As carnes da parte dianteira são as chamadas 'de segunda', e historicamente não são tão consumidas aqui. Com a crise dos últimos tempos, esses cortes começaram até a sair mais, mas isso não impacta no preço dos principais cortes, os traseiros", informa Rafael Sartori, sócioadministrador da Casa de Carnes Santo Ângelo, no Mercado Público de Porto Alegre.