Bloqueio à carne do Brasil pelo governo chinês se mantém

A aduana do porto de Xangai não liberou a entrada na China da primeira carga de carne bovina do Brasil desde o início do embargo chinês ao produto brasileiro, em 4 de setembro. A expectativa era de que a carga oriunda do Tocantis, do importador Conrado Beckerman, que mora em Xangai desde 2005, poderia receber sinal verde do governo chinês, o que sinalizaria o fim do embargo ao produto brasileiro.