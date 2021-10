Custos de produção acumulam alta de 35,25% em 12 meses

O Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) de setembro registrou crescimento de 2,55% em relação a agosto. A elevação é resultado da baixa oferta de insumos agrícolas, que aumenta os preços, unido a taxa cambial que teve nova alta. Desde o início de 2021, o IICP acumula 31,32%. Em 12 meses o índice é de 35,25%, novo recorde da série histórica que iniciou em 2010. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (27), pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

Já o índice de Inflação dos Preços Recebidos (IIPR) voltou a apresentar deflação em setembro após uma alta no mês anterior. A maior queda foi no preço do boi em decorrência da ociosidade dos frigoríficos. No acumulado em 12 meses, os preços tiveram elevação de 12,83%, bem abaixo do indicador em janeiro que estava em 85,11%. Isso aponta que, apesar de ainda haver alta nos preços recebidos, aponta uma possível estagnação dos preços em 2022.