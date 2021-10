Colheita da cebola é aberta oficialmente no RS

A colheita da cebola no Rio Grande do Sul foi aberta oficialmente nesta sexta-feira (22), em solenidade realizada virtualmente, organizada pelo município de São José do Norte, maior produtor da hortaliça no Estado. A produção média da safra de cebola no Rio Grande do Sul é de 120 mil toneladas.

“A cebola tem uma importância socioeconômica muito grande para o Estado, com 4 mil famílias vivendo do seu cultivo. O reconhecimento da importância desta cultura pode ser expresso pela criação da Câmara Setorial da Cebola, a pedido do setor, em 2018”, disse Paulo Lipp, diretor de Políticas Agrícolas da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

Entre os assuntos debatidos no âmbito da Câmara Setorial este ano estão solicitação de registros de novos herbicidas para substituir produtos que tiveram seu registro descontinuado, a elevação nos custos dos insumos utilizados no cultivo e o sistema de rastreabilidade (SisRast) que a Emater/RS-Ascar disponibiliza ao setor.

“A esperança, depois de tudo que aconteceu nos últimos tempos, é que tudo vai melhorar. O preço da cebola tende a melhorar”, afirmou o coordenador da Câmara Setorial da Cebola, Antônio Carlos da Silva Costa, produtor do município de Tavares.

O cultivo da cebola no Rio Grande do Sul ocorre em pequenas áreas, com média de um hectare, características da agricultura familiar. Sua produção se concentra nas regiões do Litoral e Serra Gaúcha.