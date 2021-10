Confirmada data para retorno da Fenasul Expoleite em 2022

Depois de dois anos sem ser realizada por causa da pandemia da Covid-19, a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do (Gadolando) definiu a data para o retorno da Fenasul Expoleite. O evento, que chega a 43ª edição da Expoleite e 16ª edição da Fenasul, será realizado de 18 a 22 de maio de 2022 no parque de exposições Assis Brasil, em Esteio.

Segundo o presidente da entidade, Marcos Tang, este é o momento de marcar esta exposição tão importante para o setor leiteiro gaúcho. "O setor leiteiro tem uma grande referência nesta exposição. Ela acontece em uma época mais interessante para a comercialização de matrizes do que a Expointer, pois é uma época de grande expectativa pelas pastagens, então se tem grande procura por novilhas prenhas e vacas jovens", destaca.

Tang informa que já estão sendo feitas as conversas com parceiros como a Secretaria da Agricultura, Farsul e Febrac. Outras entidades serão convidadas a participar com programações ao longo do evento. Já há uma sinalização para a realização de uma classificatória ao Freio de Ouro na época da Fenasul Expoleite. "Vamos organizar reuniões para convidar outras entidades para que possam agregar conosco a esta feira de outono tão importante para o nosso calendário", observa.

A Gadolando também realizará o fechamento do circuito Exceleite da raça holandesa, que parou ao final de 2019 e não pode ser retomado devido à pandemia.