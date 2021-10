Após pressão, governo garante Avançar rural

O governo estadual deve anunciar, na segunda quinzena de novembro, um Avançar para o meio rural, com execução de recursos a partir deste ano até 2022. As informações foram repassadas pelo secretário-Chefe da Casa Civil, Artur Lemos, a deputados integrantes da Frente da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa, ontem. Desde agosto, o grupo pressiona que o segmento seja fomentado dentro do Avançar.

Presidente da Frente, o deputado estadual Elton Weber (PSB) ficou satisfeito com as sinalizações. "Nossa intenção é garantir verba extra ao Orçamento do Estado para o desenvolvimento rural no Rio Grande do Sul, em especial para projetos e ações vinculadas ao Feaper", disse o presidente da Frente, deputado estadual Elton Weber (PSB).

As propostas entregues na Casa Civil incluem estruturação de agroindústrias via Feaper; projetos de produção via Feaper, apoio a feiras da agricultura familiar; apoio a cooperativas de produção; entre outras.