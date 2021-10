Plantio do milho é favorecido pelo clima e chega a 65%

O tempo favorável contribuiu para ampliação do plantio do milho durante a semana no RS, que chegou a 65%. Segundo o informativo conjuntural publicado e divulgado nesta quinta-feira pela Gerência de Planejamento (GPL) da Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), toda a área já cultivada encontra-se em germinação e desenvolvimento vegetativo.

Na regional da Emater/RS-Ascar de Soledade, a boa germinação/emergência das lavouras foi favorecida pela umidade do solo, pois com as chuvas amenas não houve problemas de formação de crostas de solo na linha de semeadura, que dificultariam a emergência das plântulas. Em grande parte das lavouras implantadas, foram realizados os tratos culturais de controle de plantas invasoras e aplicados os adubos nitrogenados em cobertura nas áreas que permitiam a execução da atividade para a adequada incorporação do nitrogênio ao solo. Agricultores monitoram a presença da cigarrinha.

Nas regionais administrativas da Emater/RS-Ascar de Ijuí, Santa Rosa, Pelotas e Santa Maria, os muitos dias de chuvas da semana impediram a evolução dos preparativos para a implantação da safra 2021/2022 e o plantio inicial das lavouras de soja. Produtores aproveitaram o tempo para realizar tratamento de sementes e regulagens de máquinas e equipamentos para a semeadura. Em condições de tempo firme, serão intensificados o preparo de áreas e o início do plantio do cedo. Na de Santa Rosa, o bom preço da soja estimula produtores à ampliação da área plantada, para a qual contribui também a troca de atividade produtiva, ou seja, a migração de bovinocultores de leite para o segmento da soja. Na de Pelotas, há locais onde vem sendo possível o tráfego de máquinas agrícolas e a operação das semeadoras mecanizadas para o plantio; em Herval, 3% da área de intenção de cultivo já foi implantada