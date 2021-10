Farsul prorroga prazo de recadastramento de leiloeiros para 25 de outubro

A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) informa que o prazo para recastramento dos leiloeiros rurais que atuam no Estado foi prorrogado para 25 de outubro de 2021. A documentação necessária para a atualização cadastral deve ser entregue na sede da Farsul, sob protocolo, até o prazo final. Além de cópias de documento de indentidade, CPF e comprovantes de endereço residencial e comercial, é preciso entregar formulário específico que pode ser obtido pelo e-mail [email protected]