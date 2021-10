Ceasa realiza concurso público

A Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS), vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), abrirá concurso público para provimento de 10 vagas de empregos (CLT) no dia 22 de outubro. O ato que autoriza a publicação do edital do certame foi assinado nesta quinta-feira (14) no gabinete da Seapdr pela secretária Silvana Covatti. “Depois de 30 anos, a Ceasa volta a abrir um concurso. Ficamos muito felizes porque é um fato histórico e porque significa mais colocação para nossos jovens que vão oxigenar e atender às necessidades da empresa”, afirmou Silvana.

A banca escolhida é a Fundatec, e as inscrições ocorrerão de 22 de outubro a 22 de novembro, com valores de R$ 211,23 (Analista) e R$ 92,62 (Agente Técnico). A previsão é de que as provas aconteçam dia 30 de janeiro de 2022. Serão oito vagas de Analista (nível superior), sendo duas para advogado, duas para administrador, uma para contador, uma para engenheiro agrônomo, uma para engenheiro civil e uma para tecnólogo em segurança; e duas vagas de Agente Técnico (nível médio técnico): uma para técnico em contabilidade e uma para técnico em informática. Os salários são de R$ 4.983,35 e de R$ 3.043,66, respectivamente, mais benefícios como vale-transporte e vale- alimentação, além de plano de saúde.

“O concurso atende a uma necessidade antiga da empresa em função do número insuficiente de funcionários. Atualmente são 29, sendo que 90% já estão aposentados e muitos estão pedindo licença não remunerada para tratamento de saúde”, explicou o diretor-presidente da Ceasa, Ailton Machado. “O concurso renova o quadro para garantir o pleno funcionamento de uma empresa que tem um papel único no Estado”, acrescentou Machado ao classificar como “histórica” a abertura do certame.