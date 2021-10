Safra gaúcha de inverno deve ser a maior da história

A Emater atualizou a estimativa para a produção de grãos de inverno e a safra de 2021 deve ser a maior da história. A produção das culturas de trigo, canola, cevada e aveia branca no Rio Grande do Sul pode atingir as 4,58 milhões de toneladas, registrando um aumento de 61,3% em relação à Safra anterior - 2,84 milhões de toneladas.

A previsão inicial, divulgada em junho deste ano, era de que a colheita deste ano fosse ser 32,5% em relação à safra de inverno 2020. Somente a cultura do trigo deve ser responsável pela produção de 3,59 milhões de toneladas do cereal, o que representa um incremento de 70,95% em relação ao ano passado (2,1 milhões de toneladas). A atualização dessa perspectiva representa ainda um aumento de 24,04% em relação à estimativa inicial: 2,89 mihões de toneladas.

A correção otimista se deve a um conjunto de fatores locais, nacionais e internacionais que beneficiam estas culturas de grãos. A área plantada, por exemplo, aumentou, atingindo 1,59 milhão de hectares. O resultado também é puxado pelo trigo, que terá 1,17 milhão de hectares de plantio. A produtividade da cultura deve ser a terceira maior desde 2013, chegando a 3 toneladas por hectare.

O aumento da área plantada passa por uma profissionalização das lavouras, segundo o diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri. “Com profissionalismo maior dos produtores, pode se gerar um sistema de produção onde tem milho, trigo, soja, aveia... esse profissionalismo é mais fácil quando tem se tem recurso econômico, que possibilita planejamento” afirma ele.

Aumento da demanda internacional por grãos, o dólar alto, escassez na oferta de milho e boas condições climáticas possibilitaram o crescimento dos grãos de inverno, principalmente do trigo.

Expandir a área plantada no inverno gaúcho é um desejo antigo do ex-ministro da Agricultura e presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), Francisco Turra.

“Nós temos 5 milhões de hectares ociosos no inverno. A gente vê áreas imensas depois da colheita da soja esperando uma próxima plantação de soja de novo. Temos condições de aumentar 7% do PIB gaúcho. Com duas safras, nos tornamos mais competitivos”, afirmou Turra.

São inúmeros benefícios em utilizar o trigo durante o inverno em locais que no verão plantam culturas como a soja e o milho. Além de aumentar a rentabilidade dos produtores, o emprego de cereais de inverno melhora a qualidade do próprio solo das lavouras. “Se adubar para a soja, e depois adubar para o milho, o solo fica muito mais preservado, e é menos custoso para o produtor que costuma utilizar o pasto”, explicou Turra.

Um fator que possibilita o aumento de produção na safra de inverno é o avanço dos preços e aumento na demanda por cereais. Não fosse isso, um aumento da produção poderia gerar desvalorização dos grãos e perda de rentabilidade

“A medida que o preço sobe, viabiliza economicamente as propriedades. A escassez do milho promove a oportunidade do uso de culturas de inverno. É uma união de possibilidade: preço mais alto e aumento da demanda, criaram esse ambiente propício de crescimento”, avalia o economista da Farsul, Antônio da Luz.

Mais do que isso: ele avalia que o trigo está avançando para um novo mercado, se tornando parte importante da cesta de insumos que compõem a ração animal.

“Temos a oportunidade não de mudar o uso do pão para a ração, mas de seguir plantando trigo para o pão e plantar outras variedades nessas áreas ociosas que são voltadas à produção de ração. Com isso, conseguimos ter um novo mercado. A produção maior de inverno não vai ser destinada para a mesma demanda, mas para outro mercado”, explicou Da Luz.

Turra acredita que é importante salientar que o aumento da destinação do trigo para a ração animal envolve aumento da produção do cereal em si, e não afeta a destinação deste grão para suprir a demanda de produção de alimentos.