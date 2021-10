Nona edição do Cienagro ocorre a partir desta quinta-feira de forma virtual

O centro de pesquisas em agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) promove o IX Cienagro entre a quinta (7) e a sexta-feira (8), de forma totalmente virtual. O tema da nona edição do evento será “o agronegócio e a biodiversidade”.

O evento contará com apresentação de trabalhos nas linhas de cadeias produtivas, competitividade e inserção internacional, palestras sobre mercados, contratos, instituições e políticas no agronegócio, gestão, inovação, tecnologia e qualidade no setor e conversas sobre bioeconomia, serviços ecossistêmicos e sustentabilidade.

Haverá a participação de diversos pesquisadores de universidade e empresas de todo o País. Nesta edição, haverá experiências e desafios da ciência para mostrar os benefícios mútuos da convergência cada vez mais necessária entre o agronegócio e a conservação da biodiversidade.

O objetivo é mostrar que, assim como a agricultura depende do solo e da água, ela também depende dos serviços ambientais, da biota que contribui na ciclagem de nutrientes e na formação do solo, mas também da polinização e do controle de pragas, vitais à agricultura. A divulgação do evento traz a seguinte dúvida: “Que estratégias podem de fato conciliar a produção agropecuária com a conservação da diversidade biológica de modo sustentável no médio e longo prazos, em áreas ainda não convertidas para a agricultura”?

Para se inscrever e participar das palestras, basta acessar o site da universidade através deste link.