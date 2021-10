Campanha quer incentivar o consumo da carne suína no país

Nesta sexta-feira (1º), foi lançada a 9ª Semana Nacional da Carne Suína (SNCS), promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS). O objetivo da iniciativa é conversar com os consumidores e inserir a carne suína no dia a dia dos brasileiros.

Considerada atualmente como a maior vitrine de proteína suína no mercado nacional, a campanha que tem como tema central “Churrasco com carne suína já é de casa!” quer impactar mais de 75 milhões de pessoas de todas as regiões do país entre os dias 1 a 17 de outubro.

Na live de lançamento, o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, afirmou que nos últimos anos houve um crescimento de 28% no consumo da proteína no país. “Desde 2013 as ações da semana nacional têm fomentado esse consumo, agregamos mais de um bilhão de quilos de carne suína na cesta dos consumidores do país”, disse o presidente. Lopes também agradeceu o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) ao evento.

Ao participar do lançamento, o ministro em exercício do Mapa, Marcos Montes, destacou a relevância da semana nacional da carne suína e parabenizou a ABCS por mostrar e informar a origem e qualidade da carne desde a granja até a mesa dos brasileiros. “Um evento extremamente importante, que ao longo dos últimos anos vem mostrando a qualidade da nossa carne suína e também faz com que cada vez mais a nossa carne suína seja respeitada e consumida no nosso país”, concluiu o ministro.

O lançamento também contou com a presença de representantes das redes de varejo que irão participar da iniciativa. Além do Mapa, a campanha tem o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).