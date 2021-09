Afagro elege diretoria para o biênio 2022/2023

Nesta quinta-feira (30), a Associação dos Fiscais Agropecuários do Rio Grande do Sul (Afagro) realizou eleição para escolha de nova diretoria e conselho fiscal para o biênio 2022/2023. Por meio da chapa única Unidade para Avançar, foram eleitos os veterinários Richard Alves, de Porto Alegre, para presidente, e Aleverson Barcelos, de Cruz Alta, para vice-presidente. Foram contabilizados 35 votos válidos e um nulo, totalizando 36 votantes.

“É um momento muito importante para a Afagro. Estamos há anos sofrendo com governos que se dedicam a diminuir a capacidade de atuação do fiscal. Isso diminui, também, o ânimo dos colegas. Precisamos mostrar que estamos sempre lutando pelo serviço que achamos muito importante para a produção do Rio Grande do Sul. E, para tal, precisamos cada vez mais nos unir para mostrarmos à sociedade que nossa atuação é parte fundamental da cadeia produtiva mais importante do Estado”, pontua Alves.

Barcelos acrescenta que, diante o cenário político, “mais do que nunca é imperativa a união dos servidores públicos, seja através de sindicatos ou de associações como a Afagro”. Por isso, avalia que é um desafio imensurável assumir como vice-presidente da associação neste momento em que o governo federal insiste em colocar em prática a destruição do serviço público com a PEC 32. O veterinário pontua, ainda, o desmonte no âmbito estadual, “com sucessivos governos que vêm massacrando os servidores públicos com arrocho salarial e sucessivas retiradas de direitos conquistados com muito sacrifício”.

Neste contexto, o servidor chama a atenção para o slogan da chapa: Unidade para Avançar. “A unidade da categoria dos fiscais estaduais agropecuários é imprescindível para que avancemos e para que evitemos o retrocesso. Nós, da fiscalização agropecuária, somos protagonistas no desenvolvimento da agropecuária e economia do Estado”, ressalta, lembrando que na pandemia os fiscais estaduais agropecuários foram considerados essenciais. “Esse protagonismo e essencialidade precisa ser traduzido em valorização por parte do governo. É parte do que pretendemos buscar”, afirma o vice-presidente eleito.

O presidente Pablo Fagundes Ataide falou da importância da continuidade do diálogo para avançar nos pleitos da categoria e da alegria de entregar a gestão da associação para um amigo e colega que sempre esteve junto. “Também quero manifestar a esperança de que na próxima gestão seja possível fazer coisas que não foram possíveis em função da pandemia, que agora esperamos que esteja chegando próximo do fim”, disse o dirigente.

Confira a nominata completa da chapa única Unidade para Avançar.

Diretoria Executiva

Presidente: Richard Daniel Soares Alves

Vice-presidente: Aleverson da Silva Barcelos

Primeira Secretária: Fátima Miranda D’Avila Pereira

Segunda Secretária: Beatriz Ferreira Scalzilli

Primeiro Tesoureiro: André Mendes Ribeiro Corrêa

Segundo Tesoureiro: Vinícius Grasselli

Conselho Fiscal

Claudir Santa Catarina

Pablo Fagundes Ataide

Luis Fernando Martins

Suplentes do Conselho Fiscal

Kleiton Douglas Saggin

Liese de Vargas Pereira