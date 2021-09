Inscrições para Prêmio Referência Leiteira RS vão até dia 15 de outubro

Até o próximo dia 15 de outubro estão abertas as inscrições para o Prêmio Referência Leiteira RS, uma realização do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat), Emater/RS-Ascar e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

“O Prêmio tem por objetivo valorizar e reconhecer os produtores de leite que realizam a sua atividade com dedicação diária e fazem do trabalho o seu modo de vida, produzem com eficiência, gerando um produto que garante o sustento e a qualidade de vida para sua família e contribuem decisivamente para que chegue à mesa do consumidor um alimento de excelência”, explica o coordenador do Prêmio e extensionista rural da Emater/RS-Ascar, Jaime Ries.

Neste primeiro ano, o Prêmio Referência Leiteira avaliará indicadores em três categorias: Produtividade da Terra, Qualidade do Leite e Produtividade da Mão de obra. A primeira avalia a quantidade de litros produzidos por ano em relação à área utilizada (litros/hectare/ano). A segunda mensurará índices qualitativos do leite como a Contagem de Células Somáticas (CCS) e Contagem Bacteriana Total (CBT). Nesta categoria, a certificação de propriedades como livres de tuberculose e brucelose renderá pontos extras aos tambos inscritos. Por fim, a terceira categoria desafia-se a correlacionar a quantidade de litros de leite produzido nas propriedades com o número de pessoas envolvidas, considerando seu grau de dedicação em termos de carga horária e capacidade laboral.

Poderão se inscrever os produtores de leite do Estado com produção individual ou coletiva, independentemente do volume produzido, desde que vinculados a uma das indústrias de laticínios que adquirem leite no Estado. Os extensionistas da Emater/RS farão o aferimento dos dados ao longo dos meses de forma a indicar os melhores resultados de acordo com a categoria.

As inscrições podem devem ser realizadas nos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar, mediante o preenchimento de uma ficha cadastral em meio eletrônico e a manifestação de concordância com o regulamento do Prêmio. O prazo para inscrição encerra-se impreterivelmente às 24h do dia 15/10.

Os resultados e as propriedades vencedoras serão divulgados pela Comissão Executiva durante a Expointer 2022. Serão premiados os três melhores produtores em cada categoria. Entre a premiação estão certificado, troféu e notebook conforme regulamento. E quem tiver mais pontos acumulados nas três categorias concorrerá ainda a uma premiação extra.

Mais informações podem ser obtidas nos escritórios municipais da Emater-RS.