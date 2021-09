Exportações de carne suína devem crescer 13% em 2022 no Brasil

Diego Nuñez

O cenário positivo para a carne suína no mercado internacional constatado durante 2021 deve permanecer para o próximo ano. A expectativa é que as exportações no setor cresçam 13% em 2022, ano em que o Brasil deve exportar até 1,25 milhões de toneladas de carne suína, segundo projeção divulgada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) na manhã desta quarta-feira (29).