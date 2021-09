Inicia semeadura da área da Abertura Oficial da Colheita do Arroz

A área que vai receber a próxima Abertura Oficial da Colheita do Arroz começou a ser plantada nesta terça-feira (28) na Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, que receberá pela quarta vez consecutiva o tradicional evento do setor orizícola. O ato começou com a primeira lavoura, que terá o patrocínio da BASF, enquanto a segunda, que iniciará nos próximos dias, tem o patrocínio da FMC.

Segundo o coordenador do Irga Zona Sul, André Matos, responsável pela área no evento, estão sendo utilizadas nesta lavoura as cultivares Irga 431 CL, do Irga, e Embrapa Pampa CL, da Embrapa. “São duas cultivares Clearfield destinadas ao ato oficial da colheita do arroz. Na sequência vamos semear a segunda lavoura com as cultivares pampeira da Embrapa e 424 RI do Irga e seguiremos semeando as vitrines das empresas que já temos algumas agendadas”, informa.

Nas vitrines tecnológicas, o público contará com as principais inovações para culturas como arroz, soja, milho e pastagens de diversas empresas participantes do evento. De acordo com a organização, há uma grande procura por espaços para exposição, o que deve atrair uma grande participação tanto de empresas e instituições expositoras quanto do público com a expectativa de melhora nas condições relacionadas à pandemia causada pela Covid-19, especialmente pelo aumento de vacinação da população.

Sendo um dos únicos eventos que não tiveram sua realização suspensa no período da pandemia entre 2020 e 2021, a Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, que chega a sua 32ª edição, manterá o formato híbrido, com transmissões online e visitações presenciais. O evento, que se realiza no período entre 16 e 18 de fevereiro de 2022, terá como tema "A Produção De Alimentos No Pós-Pandemia. Novos Patamares, Novos Desafios".

A Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas é organizada pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), com a correalização da Embrapa e o apoio do Instituto Rio-grandense do Arroz (Irga) na condução das lavouras. A programação contará com feira, palestras, debates, homenagens, ato da Abertura Oficial e as vitrines tecnológicas.