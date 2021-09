IGC eleva projeção para safra global de grãos para 2,289 bilhões de toneladas

O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês), que tem sede em Londres, elevou sua previsão de produção global de grãos na temporada 2021/2022 em 6 milhões de toneladas, de 2,283 bilhões para 2,289 bilhões de toneladas, de acordo com relatório mensal divulgado na manhã desta quinta-feira (23). O volume representa uma alta de 3,4% na comparação com 2020/2021. O ajuste foi motivado principalmente pelos bons rendimentos do milho, já que a tendência é que a temporada mundial do grão em 2021/22 disponha de uma oferta mais ampla e um nível de estoques menos apertado.