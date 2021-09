Confirmada negociação de 50 mil toneladas de arroz com casca para o exterior

Depois da exportação de 60 mil toneladas de arroz sem casca para Cuba anunciada na semana passada, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) anunciou o destino das 20 mil toneladas de arroz com casca que estavam em negociação. O embarque deste produto será também para a América Central, mais precisamente para a Costa Rica. A confirmação do negócio foi feita esta semana.

Além disso, foi confirmado nesta quinta-feira outro negócio, agora de 30 mil toneladas de arroz com casca, para a Venezuela. Segundo o presidente da entidade, Alexandre Velho, este é mais um embarque comemorado pelo setor orizícola e que vai ajudar na sustentação de preços ao produtor, em especial para a comercialização da próxima safra. "Este é um movimento importante que trará segurança com relação aos preços do mercado interno e também ajuda a projetar preços sustentados para a próxima safra", destaca.

Velho informa ainda que, além deste negócio confirmado com a Costa Rica, a Federarroz está trabalhando com outras possibilidades de exportações já vislumbrando o mercado de arroz com casca para a safra de 2022.