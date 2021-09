Iro Schünke é reeleito presidente do SindiTabaco

Reeleito para o sexto mandato consecutivo, Iro Schünke segue à frente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco). A eleição ocorreu no começo de setembro, na sede da entidade, em Santa Cruz do Sul (RS), com chapa única, e elegeu os diretores da gestão 2021-2024. Além de Schünke, a nova diretoria é composta também por: Edenir Gassen, vice-presidente de Secretaria; Flavio Marques Goulart, vice-presidente de Finanças; Valmor Thesing, vice-presidente de Relações Industriais; Roberto Naue, vice-presidente de Assuntos Fiscais; Paulo Cezar Favero, vice-presidente de Produção e Qualidade de Tabaco; e Guatimozin de Oliveira Santos Filho, vice-presidente de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social.

A nova diretoria será empossada em 22 de outubro. Segundo Iro Schünke, que conduz a entidade desde 2006, a próxima gestão será de continuidade do trabalho que já vem sendo feito na defesa da cadeia produtiva do tabaco. "Trabalhamos todos os temas de interesse comum das nossas associadas com vistas ao fortalecimento da cadeia produtiva como um todo", diz. "Nossos principais focos são os assuntos regulatórios, a responsabilidade social e ambiental e a visibilidade do setor", complementa o executivo.

Nesse sentido, o Sindicato tem acompanhado todos os assuntos relativos à Convenção-Quadro e encabeçado programas pioneiros nas áreas social e ambiental. Exemplos são o Programa de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos e o estímulo ao cultivo florestal e ao plantio direto. As ações direcionadas ao trabalho infantil receberam incremento com a fundação do Instituto Crescer Legal, que tem servido para um despertar empreendedor de centenas de adolescentes do meio rural.

Além disso, o SindiTabaco fomenta a diversificação rural, através de ações como o Programa Milho, Feijão e Pastagens após a colheita do tabaco. "Nosso trabalho é comunicado de forma transparente e esse é o modelo que buscamos fortalecer e que continuará guiando as nossas atividades em áreas que impactam na vida de quem vive desse importante segmento do agronegócio", salienta.