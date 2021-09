Frente discute mais recursos para desenvolvimento rural

Preocupado com a necessidade de ampliação de recursos para o meio rural dentro do Orçamento do Estado, o deputado Elton Weber (PSB) convocou uma reunião hibrida da Frente da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa para esta quinta-feira (23), às 11h. Em pauta, a construção de uma proposta de investimentos em desenvolvimento rural. O Projeto de Lei Orçamentária Anual 2022 chegou nesta semana à Assembleia.

Segundo Weber, a situação é complicadíssima, com registro, por exemplo, de paralisação de programas do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper). Ele destaca que em 2020, o Estado aplicou apenas 1% do orçamento total no segmento.

"Nos últimos anos, o orçamento estadual destinado à agricultura não foi corrigido por nenhum índice, por outro lado os custos de produção dispararam. O resultado é preocupante, com comprometimento, por exemplo, de vários programas do Feaper devido à falta de dinheiro", lamentou Weber.

Conforme Weber, os recursos são fundamentais também para ações estratégicas, uma delas a criação do aguardado programa estadual de fomento à irrigação. Ele lembra que há previsão de La Niña e seca para a safra 2021/2022 que se avizinha.