Marca gaúcha produz quarto lote de bebidas biodinâmicas

Uma das primeiras marcas a investir em bebidas biodinâmicas, a gaúcha Cooperativa Vinícola Garibaldi está trabalhando no quarto lote da linha Astral, composta por espumante de fermentação tradicional e suco de uva integral. A nova leva de produtos, atualmente em fase de maturação, deve chegar ao mercado em 2022. De espumante, serão 2,6 mil garrafas numeradas que devem ser destinadas à comercialização, enquanto o suco deve observar uma quantidade um pouco maior.

Segundo o enólogo-chefe da vinícola, Ricardo Morari, ainda assim, trata-se de uma linha restrita e com foco bastante definido. "São bebidas destinadas, em grande parte, a pequenas lojas, sobretudo as que trabalham fortemente com orgânicos. O suco de uva até pode ser encontrado em supermercados, em função de os lotes serem maiores, mas o espumante, como a produção é bem pequena, ele fica restrito a casas especializadas e restaurantes que também trabalham esse tipo de gastronomia ligada aos orgânicos e biodinâmicos", salienta.

Mesmo para o nicho de consumidores que buscam produtos com pouca ou quase nenhuma intervenção em sua concepção, as bebidas biodinâmicas ainda são uma novidade. Morari, no entanto, aponta que a filosofia, que leva em conta até mesmo as fases da lua em sua preparação, tem conquistado o público. "Temos visto como muito positiva a aceitação destes produtos. Muitas pessoas têm apreciado a qualidade deles e encontrado uma boa diferença entre o produto convencional e o biodinâmico, principalmente no espumante. No suco de uva também há uma intensidade maior. Então, os consumidores têm apreciado muito essas características, o que tem nos deixado muito felizes com o resultado de mercado."

O feedback positivo, no entanto, não deve fazer com que a filosofia produtiva que guia a linha Astral se expanda. Embora, seja mais sustentável em termos produtivos e mais saudável para quem opta por eles, os biodinâmicos são mais caros - o espumante Astral Brut Champenoise é comercializado a partir de R$ 79,00 a unidade e o suco de uva Astral, a partir de R$ 14,00 - têm condições de produção que não podem ser adaptadas a todo o tipo de solo ou fruta.

"A nossa projeção de crescimento é um pouco limitada porque nem todas as áreas podem ser cultivadas dessa forma, nem todas as variedades de uva têm aptidão. É uma filosofia que nem todos compram com facilidade, porque tem impacto no preço, no processo produtivo e no cultivo da uva, muitas vezes, com a redução da quantidade produzida. Embora se pague valores mais altos pelas frutas, o produtor está ciente de que é um manejo diferente que vai requerer mais cuidados e mão de obra. Então, temos que entender cada realidade de uma forma individual. Damos essa orientação aos associados que têm interesse e condições. Não é uma imposição. É o associado que demonstra interesse", explica.