Concursos de carcaças da raça Angus retornam em outubro

Depois de realizar somente uma disputa em 2020 em função das restrições impostas pela pandemia, a Angus contará com quatro concursos de frigoríficos parceiros neste ano. Os eventos devem ocorrer em unidades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul, seguindo todos os protocolos e as medidas sanitárias necessárias para contenção da Covid-19.

O primeiro concurso será realizado na unidade da Marfrig, em Bagé (RS). O evento, que não acontecia desde 2015, ocorrerá no dia 22 de outubro. O frigorífico ainda promoverá uma segunda prova no dia 28 de outubro, desta vez na unidade de Bataguassu (MS). A agenda ainda conta com tradicional disputa na unidade do Frigorífico Silva em Santa Maria (RS), no dia 12 de novembro. O Frigorífico Verdi, único parceiro Angus a realizar o concurso em 2020, deve reunir criadores no evento que acontecerá no dia 2 de dezembro, na unidade de Pouso Redondo (SC).