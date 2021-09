Milho volta a ocupar lugar de destaque na produção de grãos de verão no RS

Depois chegar a depender da compra de 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas de milho de outros estados e de outros países, o Rio Grande do Sul comemora mais do que autossuficiência conquistada em 2019. A produção do cereal deve aumentar cerca de 40% no Estado, segundo a expectativa dos grãos para a Safra de Verão 2021/2022 apresentada pela Emater/RS na manhã desta quinta-feira (9), no parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

“De deficitários na produção de milho agora comemoramos um aumento de 6,8% na área plantada e de 39,23% de acréscimo de produção”, destaca a secretária da Agricultura, Silvana Covatti, que atribui o resultado ao trabalho conjunto entre produtor e tecnologia e à consequente valorização do produto.

Esses aspectos, para a secretária, reforçam a importância do milho para o Estado e o acerto do governo gaúcho no compromisso assumido em 2019, com o programa Pró Milho, para mudar a realidade da produção do grão no Rio Grande do Sul. “Estamos falando no principal componente da ração animal”, enfatizou ela.

O diretor técnico da Emater/RS, Alencar Rugeri, destaca que o aumento da produção ganha mais impacto ainda pelo fato de a cultura do milho ter sido a mais castigada pela estiagem na safra passada, com uma estimativa inicial de produção de 6,11 milhões de toneladas do grão, ou seja, um incremento de 4,39 milhões de toneladas em relação à safra passada. A área cultivada de 834 mil hectares, aumentou 6,89% se comparada aos 780 mil hectares do ano passado. E a produtividade estimada para este ano é de 7,3 ton/ha, aumento de 29,59% se comparada à colheita anterior (5,6 ton/ha).

De acordo com a Emater, com estabilidade na área cultivada, sendo 360,03 mil hectares contra os 360,15 do ano passado, a produção de milho silagem também deve registrar um aumento de 30,06% da produção (13,25 milhões de toneladas) e de 29,93% na produtividade (36,8 ton/ha), comparada aos 10,1 milhões de toneladas e 28,32 ton/ha do ano anterior).