Vice-presidente Hamilton Mourão visita a Expointer

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), cumpriu agenda na Expointer, em Esteio, entre as 11h e as 14h desta segunda-feira (6). O general do Exército foi recebido pelo vice-governador do Rio Grande do Sul, delegado Ranolfo Vieira Júnior (PTB), pela secretaria de Agricultura, Silvana Covatti (PP), pelo subsecretário do Parque Assis Brasil, sede da expiação, Gabriel Fogaça e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB).

A visita do vice gaúcho foi para “prestigiar a feira”, conforme explicou a assessoria de comunicação de Brasília. Mourão não falou à imprensa.

Seu roteiro no parque, após recepção oficial das autoridades gaúchas, iniciou com a entrega de um roseta para um campeão da raça Brangus, na pista de Bovinos. Em seguida, Mourão desfilou pela pista de Equinos, passeou pelo pavilhão de gado de corte e finalizou sua participação com um almoço na sede da Federação Brasileira das de Criadores de Animais de Raça (Febrac).