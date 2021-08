JC faz homenagem à Fapergs na 25ª edição do Prêmio O Futuro da Terra

Criado em 1997 pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), a premiação O Futuro da Terra é uma referência no reconhecimento aos pesquisadores, produtores rurais e empresas que contribuem para aperfeiçoar o desenvolvimento da atividade do agronegócio gaúcho, bem como a preservação ambiental no campo.

A premiação ocorre todos os anos durante a realização da Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para marcar a 25ª edição do Prêmio O Futuro da Terra, o Jornal do Comércio fez uma homenagem à Fapergs nesta semana, quando recebeu a visita da diretoria da entidade.

Na oportunidade, o diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero, entregou ao presidente da Fapergs, Odir Dellagostin, uma placa destacando “a relevante contribuição da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs) para o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado”.

Na homenagem, também foi lembrado que, desde a 1ª edição de O Futuro da Terra, na Expointer, a Fapergs sempre identificou os profissionais que tanto contribuem para o avanço da agricultura e pecuária.

O presidente da Fundação, Odir Dellagostin, esteve acompanhado pelo diretor técnico e científico, Rafael Roesler; pelo diretor administrativo e financeiro, Mauro Mastella; e pela coordenadora de Comunicação da Fapergs, Marcia Iracét Borges.

Dellagostin observou a importância de enaltecer pesquisadores que realizam trabalhos relevantes no Rio Grande do Sul. Neste aspecto, salientou que o Prêmio O Futuro da Terra é um estímulo para esses profissionais e que o reconhecimento ajuda a divulgar os avanços importantes para a agropecuária e a preservação ambiental.

Neste ano de 2021, serão 13 premiados, distribuídos dentro das categorias Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental e Startup do Agronegócio, além do Prêmio Especial. Os vencedores são selecionados por um colegiado especial, composto por membros do Comitê de Assessoramento Científico e Tecnológico da Área de Ciências Agrárias da Fapergs.

A solenidade de entrega do Prêmio O Futuro da Terra acontece no dia 9 de setembro, durante a Expointer.