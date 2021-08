Servidores que irão trabalhar na Expointer fazem teste de Covid-19

Um grupo de servidores do governo do Estado que irá trabalhar na 44ª Expointer, que ocorre de 4 a 12 de setembro, está sendo testado com o exame RT-PCR para covid-19. O rastreamento começou nesta quinta-feira (26) e foi realizado no Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). O primeiro grupo é da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e atuará nos preparativos da feira a partir do próximo sábado (28).

Os servidores da Secretaria da Saúde (SES) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedec) serão rastreados na próxima semana para estarem aptos para as atividades no início da 44ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A chefe do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), Rosane Campanher Ramos, diz que os profissionais dessas três instituições que participarão da Expointer integram o público interno, e deverão ser testados 72 horas antes do início de suas atividades no evento.

Conforme o protocolo, os expositores, copromotores e trabalhadores em geral, que estarão presentes nos nove dias de Expointer, receberão credencial permanente e deverão apresentar o resultado de exame para entrar no evento. Os exames devem ser feitos no máximo com 72 horas de antecedência.