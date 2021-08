Custos de produção da soja e do milho registram alta na ordem de 50%

Os custos de produção da soja e do milho tiveram elevação na ordem de 50% nos últimos 12 meses, de acordo com o segundo levantamento de custos da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS), divulgado nesta terça-feira (24). A análise tem como base os preços de insumos, máquinas e implementos, dentre outros, do dia 1ª de agosto de 2021.

O cálculo indica que, para cultura do milho, o produtor terá uma elevação de 52,01% em relação à safra passada. Com isso, o custo operacional (desembolso), que envolve o pagamento de máquinas, combustível, fertilizantes, mão de obra e conservação e reparo das máquinas, por exemplo, ficou em R$ 5.456,49 por hectare, um aumento de R$ 1.884,04 por hectare.

Já o custo total de produção, que engloba o operacional (cerca de 77% do total) mais custos fixos, como depreciação, remuneração do capital e remuneração da terra, ficou em R$ 7.653,15 por hectare, valor superior em R$ 2.618,57 por hectare. Apesar da inflação dos custos, a relação de troca, neste mês de agosto de 2021, está mais favorável em relação às últimas quatro safras, desde a temporada 2016/2017.

Para que o produtor possa cobrir o desembolso, segundo levantamento da federação, ele terá que produzir 60,70 sacas de milho por hectare ao preço de R$ 89,90 cada, ou seja, 16,69 sacas a menos que na temporada anterior, e precisará colher 85,13 sacas para cobrir o custo total de produção, uma redução de 21,95% por hectare. Foi considerado no estudo uma tecnologia alta para o milho e uma produtividade de 160 sacas por hectare, devido ao preço aquecido do milho no mercado.

Segundo o economista da FecoAgro/RS, Tarcísio Minetto, os significativos aumentos de custos são reflexo da elevação de preços, principalmente dos fertilizantes, mas também de máquinas e equipamentos agrícolas, combustíveis e demais insumos relacionados à produção. Em alguns casos, os aumentos foram superiores a 100%. Além disso, a falta de certos insumos no mercado elevou os valores.

Em relação à soja, os produtores terão uma elevação do desembolso de 53,46%. Com isso, precisará colher 24,06 sacas de soja por hectare para cobrir os gastos operacionais da oleaginosa, 17,56% a mais para pagar a conta, que será de R$ 3.657,80 por hectare. Quanto ao custo total de produção, o aumento será de 48,45%, de forma que ele precisará produzir 35,58 sacas por hectare para equilibrar os gastos, um aumento de 13,72% na relação de troca em relação à safra passada.

Os produtores vão enfrentar o valor de R$ 5.408,23 por hectare para pagar o custo total de produção, considerando produtividade esperada de 60 sacas de soja por hectare. A estimativa é de que 30% da safra atual de soja (2020/2021) já esteja comercializada, sendo que ainda resta cerca de 35% da safra do ano passado.

Para o presidente da entidade, Paulo Pires, apesar da inflação dos custos para safra, o momento é favorável ao setor diante da manutenção dos preços aquecidos no mercado. O que se observa é uma piora na relação de troca no caso da soja em relação à safra passada.

Segundo ele, a maioria dos produtores têm se planejado cada vez mais, de forma que muitos deles aproveitaram para adquirir insumos de maneira antecipada entre o final de 2020 e o início de 2021, período em que a relação de troca era mais favorável. “Assim, eles terão um custo menor”, observou. “No entanto, preocupa aqueles que deixaram ou não puderam comprar antecipadamente. Estes arcarão com custos maiores", alertou.

O presidente destacou, ainda, que é preciso mitigar os custos de produção e, para isto, o uso da tecnologia é imprescindível no processo. De acordo com ele, o produtor precisa ter cautela, racionalizando o uso dos insumos, que têm preços regidos pelo mercado internacional e pela cotação do dólar.