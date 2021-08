Fintech focada no agro abre 400 vagas; 125 são no RS

O campo é a mais recente fronteira de inserção das fintechs, startups de tecnologia ligadas ao setor financeiro. Uma delas está contratando para 400 vagas. Desta oferta, 125 são para o mercado gaúcho, um dos maiores players do agronegócio nacional.

A WTK Agro, com sede em Curitiba e que se autointitula como primeiro banco digital voltado exclusivamente ao setor primário, seleciona candidatos para posições na área comercial. São vagas para quem atua como pessoa jurídica.

Para se habilitar à oferta, os candidatos devem ter pelo menos Ensino Médio completo. Também podem pesar na contratação ter conhecimento de programa do pacote Office, carteira de clientes do agronegócio e conhecimento de sistemas operacionais bancários, informou a empresa.

Sobre a remuneração, a WTK Agro diz que a informação será repassada na seleção e será variável relacionada a metas.

Com a expansão do quadro de autônomos, a fintech vai mais que triplicar a equipe atuando na plataforma, que tem 150 profissionais. Os futuros contratados vão atuar "em campo divulgando e oferecendo os serviços do banco digital", informa a empresa.

Interessados às vagas devem se cadastrar no site da empresa e preencher um formulário para avaliação do candidato. Segundo o banco digital, "os selecionados e futuros representantes comerciais vão seguir uma trilha de conhecimento, que os levará a ter uma licença para realizar negócios".