Secretária da Agricultura transfere gabinete para o Parque Assis Brasil

A partir desta terça-feira (24), a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, transfere seu gabinete para o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para acompanhar de perto os preparativos para a 44ª Expointer, que ocorre de 4 a 12 de setembro. No prédio da Administração, Silvana fará o atendimento de agendas e resolverá demandas relacionadas à feira, junto ao subsecretário do parque, Gabriel Fogaça.

No dia 4 de agosto, foi dado início à montagem de estandes e, aos poucos, o Parque Assis Brasil começa a vivenciar o clima de Expointer. “Toda a equipe do gabinete se deslocará para o local para poder participar ativamente deste momento de preparação desta feira tão querida para os gaúchos e gaúchas”, destacou a secretária Silvana.

De 4 a 12 de setembro, os portões de acesso ao parque ficarão abertos das 8h às 19h30. A feira contará com mais de 80 empresas expositoras de máquinas e implementos agrícolas, 210 estandes e 228 empreendimentos no Pavilhão da Agricultura Familiar e 4.057 animais rústicos e de argola. Ocorrerão julgamentos de animais, uma série de eventos técnicos e shows que serão transmitidos virtualmente e que poderão ser acompanhados de qualquer parte do mundo.

Para garantir a segurança de visitantes e trabalhadores, a Expointer deste ano terá presença de público, mas limitado a 15 mil visitantes por dia, que terão que cumprir rigorosos protocolos de saúde.

O uso de máscara será obrigatório. Dentro do parque, haverá dispensers de álcool gel e lavatórios de mãos em pontos estratégicos. Além disso, 100 monitores treinados pela Secretaria da Saúde farão abordagens educativas sobre a prevenção contra a Covid-19, orientarão sobre uso da máscara e ajudarão a verificar o cumprimento das regras sanitárias. A bilheteria será on-line para evitar contato e aglomerações com filas. A Seapdr fará divulgação dos detalhes da venda dos ingressos nos próximos dias.