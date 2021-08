Farsul aposta em duas safras agrícolas no RS

No próximo ano já deve estar formatada a base de um projeto inédito que pretende estabelecer duas grandes safras no Rio Grande do Sul. O Programa Duas Safras, que tem a Farsul e outras entidades envolvidas, pretende, tão logo se encerre o plantio da soja em 2022, fazer com que agricultores gaúchos invistam em cerais de inverno alternativos em áreas onde tradicionalmente há apenas cobertura vegetal. A ideia é fazer com que o plantio de culturas alternativas seja direcionado como ração animal para cadeias importantes da economia gaúcha. O drible à tradicional falta de milho no mercado vem para fortalecer a cadeia de produção animal e levar maior desenvolvimento ao Estado, que pode se beneficiar com até R$ 15 bilhões a mais com a introdução de uma safra de inverno que vai muito além do trigo. Nesta entrevista o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, faz sua aposta nesta que será uma das grandes bandeiras da próxima gestão comandada por ele, que será reeleito em pleito com chapa única no dia 5 de outubro.

Jornal do Comércio (JC) - Na última semana a Conab divulgou um corte de 1,2% na produção nacional de grãos em função, basicamente, do recuo na produção de milho pela estiagem. De que forma a Farsul vem atuando na orientação aos produtores para tentar minimizar os efeitos desse déficit com o cereal?

Gedeão Pereira – Essa é uma preocupação muito grande nossa. Tanto que estamos criando o Programa Duas Safras, pois o Rio Grande do Sul não produz duas safras ao ano, apenas algo em torno de 1.1 safra/ano. Temos uma área aproximada de 1 milhão de hectares com culturas tradicionais de inverno, especialmente o trigo, mas ainda ficamos com muita área apenas com cobertura vegetal. Temos um déficit crescente no milho. Em uma situação normal teríamos um déficit entre 7 e 9 milhões de toneladas de milho considerando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tanto que a avicultura e a suinocultura gaúcha estacionaram por falto do produto. Essas atividades estão migrando para estados do Brasil Central, especialmente Goiás, onde lá tem duas safras de milho, a safrinha como é conhecida. E nós aqui, por uma condição climática, não conseguimos desenvolver a safrinha, mas temos alternativas com grãos de inverno. É por isso que estamos imbuídos, juntamente com a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) e as Embrapas no Estado de criarmos alternativas de grãos para substituir o milho na ração animal.

JC - Em que fase está o Programa Duas Safras?

Gedeão – Estamos em fase de elaboração do projeto, que também conta com a parceria da Fecoagro (Federação das Cooperativas Agropecuárias do RS) e da Ocergs (Organização das Cooperativas do RS) trabalhando neste programa para levarmos aos nossos sindicatos rurais. Houve já uma certa movimentação esse ano, com aumento da área plantada de trigo, mas trabalharemos, a partir do fim do plantio da safra de soja, as alternativas econômicas para que os produtores se lancem com mais envergadura no plantio de cereais de inverno já na próxima temporada, em 2022.

JC – No RS, que ano sim, ano não sofre com a estiagem, quais são as ferramentas para o produtor se proteger ou driblar os efeitos do clima na lavoura, considerando que a irrigação é a solução, mas é a mais cara?

Gedeão – Ainda que seja uma alternativa cara a irrigação é a única que temos. A grande saída do Rio Grande do Sul é poder irrigar, só que para irrigar precisamos armazenar água. No entanto, por causa de brigas jurídicas e mau entendimento jurídico não estamos conseguindo construir reservatórios para irrigação. É uma briga demorada contra o Ministério Público, que é o responsável por esse travamento hoje em dia. Tanto que na Secretaria do Meio Ambiente não há nenhum pedido de produtor rural para irrigação, porque ele sempre pede e não leva. O MP entrou na Justiça, há mais de dois anos, e levou em liminar em que não se pode ter nenhum licenciamento ambiental no RS sem os famigerados 20% da Reserva Legal. Simplificando, eu diria que esse é o grande motivo pelo qual a irrigação no Rio Grande do Sul não avança.

JC – Recentemente a CNA/Farsul lançaram estudo mostrando que a margem do produtor gaúcho será menor. Isso significa descapitalização? E casado com taxas de juros maiores em todas as linhas do Plano Safra, no que pode resultar para a economia gaúcha?

Gedeão – Não vejo o cenário por esse ângulo. Falar em descapitalização do produtor somente se vier uma frustração de safra. O produtor, é verdade, ainda não se capitalizou, apenas teve uma bela safra com bons preços, mas vem de frustrações de safras passadas em função do clima (soja e milho) e de preços (arroz). O produtor melhorou muito de patamar, mas não ao ponto da capitalização e continua precisando de financiamento. Agora falar em descapitalização, mesmo considerando a alta dos custos com insumos e combustíveis, apenas se vier frustração de safra, o que também não está descartado.

JC – Como você analisa o desempenho do agro gaúcho e nacional na pandemia. Algum setor em específico foi mais atingido?

Gedeão – Se eu pudesse dar uma nota para o setor seria 10 ao agricultor gaúcho. Algum dia você percebeu a falta de produto no supermercado? O setor não só suportou um aumento de demanda nas gôndolas, o que evidentemente trouxe junto o aumento dos preços, a velha lei da oferta e da procura, como também enfrentou o aumento da importação por outros países, a exemplo das carnes, da avicultura, da soja e do próprio milho. A agricultura como um todo se saiu muito bem na pandemia, diferentemente de outros países, que lá no início da pandemia, passaram por falta de produtos nos supermercados, inclusive em países do Primeiro Mundo. Aqui no Brasil não vimos brigas em frente a porta de supermercado.

JC - Não tivemos falta de produto e o RS também não deixou de fazer a sua Expointer em 2020. E para este ano, qual a expectativa da federação para a feira que se aproxima?

Gedeão – Vai ser algo praticamente novo, porque ano passado basicamente não tivemos Expointer. Foi muito pequena, com transmissão de poucos eventos no digital, poucos animais e sem nenhuma exposição de máquinas, que é o setor que mais vende na feira. Agora, há um ano e meio da pandemia, estamos ainda na tentativa de fazer essa Expointer que já está determinada que vai sair. É verdade que temos pela frente novas percepções que nos preocupam, que são as variantes do Coronavírus, que nos deixa sem saber exatamente o que vai acontecer. Mas até o dia de hoje sabemos que a feira terá a presença de máquinas, de animais, permissão de público de 15 mil pessoas/dia. Mas ficamos sempre em dúvida se vai ou não acontecer, a exemplo da Expoagro Afubra, que uma semana antes do evento anunciou o cancelamento. Não sabemos, mas estamos preparados para estarmos na Expointer que não será a de 2019 – a última grande, e nem será a de 2020, que praticamente foi um esforço muito grande de poucas pessoas para não deixar a data passar em branco. A Farsul, pelo protocolo que impede aglomerações não promoverá nenhum dos seus tradicionais eventos na Casa. Apenas estaremos pressentes no Parque Assis Brasil prestando assistência aos produtores e aos nossos sindicatos rurais, e na condição de parceira do Governo do Estado nas necessidades de atendimento ao parque.

JC – A Farsul espera algum reflexo nos negócios a partir da conquista do novo status sanitário?

Gedeão – Acredito que não. Temos um aumento importante na inscrição de ovinos, o que reflete uma retomada da ovinocultura no Estado, mas a respeito do status sanitário não vemos impactos nesta edição. Podemos ter algum reflexo na valorização da agropecuária como um todo. Mas, sabemos que hoje se o produtor quiser comprar uma máquina agrícola não existe pronta-entrega. São mais ou menos seis meses para ele receber a máquina. No setor de reprodução animal ainda não vemos nenhum tipo de influência ainda, pois os mercados custam a se mexeram a respeito de status sanitário. Ainda vai levar um tempo para que isso se torne exequível. Ao longo do tempo, temos que levar a informação de que não estamos mais vacinando aos grandes mercados que hoje não aceitam nossos produtos. E temos que levar com a credibilidade necessária, e isso não se conquista de um ano para outro. Tanto que o Brasil não se tornou uma potência mundial do setor com produtos de baixa qualidade. Pelo contrário, foi paulatinamente mostrando a sua capacidade e a sua evolução.

JC – Que orientação é passada aos produtores no sentido de garantir esse status sanitário?

Gedeão – Temos uma preocupação e estamos trabalhamos fortemente nela. Geograficamente estamos bem situados na Região Sul, e protegidos por países que continuam vacinando. Isso por si só já nos traz segurança. Mas só temos, efetivamente, uma segurança por parte do produtor rural, que é a dele se sentir plenamente respaldado na eventualidade de surgimento de algum foco dentro da ‘casa’ dele. Isso significa agilidade no combate ao foco (a OIE preconiza o rifle sanitário, a vacinação perifocal e, passado, algum tempo, o retorno ao status sem vacinação). Mas, para termos essa agilidade necessária, é preciso dar segurança para que o produto rural não saia ‘quebrado’ na eventualidade de um episódio de febre aftosa. Para isso, temos que ter um fundo privado e não público, que ´e (burocrático, custoso e lento. Estamos tratando de fortalecer o nosso fundo privado, que é o Fundesa, para que o produtor se sinta respaldado e pronto para se autodenunciar em caso de foco na sua propriedade. O fortalecimento do Fundesa poderá ser em forma de seguro e cota por animal, isso ainda está sendo estruturado.

JC – Você será reeleito no dia 5 de outubro para a próxima gestão de três anos à frente da Farsul. Alguma iniciativa ou projeto que não foram implantados estão nos seus planos?

Gedeão – Se daqui a três anos sairmos dizendo que o Rio Grande do Sul tem duas safras essa segunda gestão já estará realizada. Nada seria mais grandioso do que injetarmos mais R$ 14 ou R$ 15 bilhões na economia do Rio Grande do Sul através do Programa Duas Safras.