Canola apresenta boa perspectiva de produtividade

Os cultivos de canola no Rio Grande do Sul encontram-se em ótimo aspecto e com boa perspectiva de produtividade. De acordo com a Emater, na região Noroeste, a fase predominante dos cultivos de canola é a do florescimento, que já atinge 55% das áreas, e avança em 29% das lavouras para enchimento de grãos.

As geadas de julho provocaram prejuízos nas lavouras que estavam em floração e enchimento de grãos, mas poderão ser minimizados em função da possibilidade de essas plantas emitirem novas flores. Durante a semana foi observada a condição das lavouras que estavam em floração durante as geadas: em algumas, notam-se danos às plantas que estão em formação das primeiras síliquas na parte basal dos racemos. Nas áreas de implantação mais tardia, produtores relatam enrugamento das folhas em cultivos nas baixadas, por conta do forte impacto das geadas nesses locais.

A última semana se caracterizou pelo predomínio de tempo seco, havendo uma elevação da temperatura a partir do dia 4 de agosto. Foram registradas geadas de baixa intensidade em algumas regiões, principalmente nas áreas mais baixas.