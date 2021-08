Com clima adequado e maior demanda, cevada deve retomar patamares recordes

A procura pela cevada, expressivamente maior que a oferta, traz mais estabilidade aos agricultores, e também eleva a exigência. “O produtor deve observar que, mesmo com a indústria oferecendo essa segurança, a aquisição do produto, logo após a colheita, só vai acontecer se houver qualidade suficiente para a malteação. Então, é preciso estar atento, para que o plantio seja feito no período certo, todo o trato cultural seja conduzido corretamente e o grão apresente qualidade adequada para o processamento do malte. Nem sempre as indústrias absorvem o que é colhido”, explica.

De acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), no ano passado, foram registradas 1.383 cervejarias no órgão. O número representa um crescimento de 14,4% em relação a 2019. Tanto crescimento, como seria de se imaginar, tem causado impacto na produção dos insumos que garantem a fabricação da bebida. O principal é a cevada, cereal utilizado como base para a produção do malte que, por sua vez, confere corpo, cor, aromas e sabores à cerveja.

Ela pode ser mais ou menos encorpada. Apreciada com ou sem colarinho. De maior ou menor teor alcoólico. Porém, a cerveja é indiscutivelmente uma das bebidas mais populares nos copos e taças de todo o Brasil. Antes de chegar aos bares ou às casas, no entanto, ela movimenta uma extensa - e cada vez mais diversa - cadeia produtiva.

Colheita de 2021 deve apresentar recuperação após queda do ano passado

Em 2020, lavouras do Rio Grande do Sul sofreram um tombo de 43,6% AMBEV/DIVULGAÇÃO/JC

Na contramão dos maus resultados, a estimativa para 2021 traz algum alívio. Espera-se uma recuperação, com alcance dos patamares obtidos em 2019. “O ideal para a cultura da cevada é que tenhamos clima ameno, mas, principalmente, que não ocorra geada na fase de espigamento e que não falte chuva. A chuva não pode ser excessiva porque favorece doenças, ela precisa ser moderada. Então, tanto as condições climáticas quanto um aparente crescimento no consumo de cerveja parecem contribuir. Considerando todas as regiões, já notamos um aumento significativo da área plantada, o que deve influenciar nos demais números. Mas, por enquanto, é uma expectativa”, alerta.

Especificamente no território gaúcho, a queda na área plantada no último ano foi ainda mais acentuada, passando de 56,7 mil para 39,1 mil hectares. Com isso, a produção sofreu um tombo de 43,6%. Na principal região produtora de cevada no Estado, o Planalto Médio, houve redução de 18,3% na produtividade. Segundo a Embrapa Trigo, é como se nada do que foi colhido na região tivesse sido aproveitado para a produção de malte.

Em 2019, o ano rendeu números recordes. Foram cultivados 118,8 mil hectares, totalizando 429 mil toneladas de grãos, de acordo com a série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O feito, porém, não se repetiu em no ano seguinte, caindo para 374,4 mil toneladas produzidas “Em 2020, quando comparamos com anos anteriores, houve uma redução na área plantada e na produção. Foram quedas maiores que 10%. Dos três estados da região, apenas o Paraná teve um leve crescimento. No Rio Grande do Sul, em parte foi por conta da estiagem e de um período de geada que prejudicaram o cultivo”, aponta Aloisio Vilarinho, pesquisador em genética e melhoramento da Embrapa Trigo.

Tradicionalmente conhecida como uma cultura de inverno, a cevada costuma ser plantada e colhida no segundo semestre. Para o período que se avizinha, as expectativas são de recuperação, após uma oscilação negativa no plantio.

Demanda reflete movimento diversificação de portfólio das cervejarias

Para o gerente regional agronômico na América Latina da Ambev, Juan Caminos, o momento também é de otimismo. Embora a companhia não divulgue a proporção que absorve de tudo que é produzido, estima-se que seja quase 90%, na avaliação da Embrapa Trigo. O insumo atende às cervejarias da Ambev no Brasil. “Todo o volume originado na safra 20/21 já foi comprometido e está sendo utilizado nas nossas maltarias. Acreditamos fortemente no potencial do Rio Grande do Sul para o desenvolvimento local e de todo o ecossistema cervejeiro. A demanda de cevada hoje no Brasil está crescendo, fruto de uma retomada econômica após um ano volátil e incerto”, diz.

A companhia mantém há mais de 30 anos uma parceria com os produtores de cevada e com a Embrapa para incentivar o cultivo do grão no País. “Da nossa escuta ativa junto com toda a cadeia, conseguimos nos antecipar a possíveis dores e assim entregar soluções que atendam às mais diversas realidades. Entre os exemplos, pode-se citar o Portal Agro, que é uma recente solução criada com o objetivo de simplificar e acelerar os processos comerciais, agronômicos e de outras demandas para otimizar o tempo de toda a cadeia, melhorando a visibilidade e gerando dados para a melhor tomada de decisão. Além disso, estamos integrando o SmartBarley, que é um aplicativo que consegue gerar um bechmarking entre os produtores do Brasil e de outros países da América do Sul, como Argentina e Uruguai, garantindo a troca de melhores práticas e um crescimento compartilhado.”

De acordo com os dados da Ambev, cerca de 20% do faturamento da companhia vem de inovações que não existiam há 3 anos. No setor cervejeiro, a empresa vem diversificando seu portfólio, com o lançamento de produtos duplo malte, sem glúten e de outros sabores. O movimento mira o crescimento de pequenas marcas, sobretudo de produção artesanal, que vêm ganhando espaço no mercado.

Um dos exemplos de investimento é o projeto de aceleração de pequenas cervejarias dentro da ZX, um dos braços de inovação da Ambev. “A Lohn Bier foi a primeira cervejaria a fazer parte do projeto e, desde então, idealizamos algumas iniciativas com eles, como mentoria de gestão, disponibilizando nossas tecnologias e toda a expertise do time de especialistas e mestres-cervejeiros da companhia. Também tivemos a oportunidade de apoiar o Programa de Gestão da Qualidade para cervejarias, em prol da qualidade da cerveja no Brasil. Realizamos treinamentos totalmente gratuitos para cervejarias de médio e pequeno porte sobre segurança e gestão de qualidade”, revela Caminos.