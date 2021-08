Exportações brasileiras de carne suína alcançam 102,7 mil toneladas em julho

As exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) alcançaram 102,7 mil toneladas em julho. O volume supera em 2,2% o desempenho registrado no mesmo período de 2020, quando foram embarcadas 100,4 mil toneladas. A receita totalizou US$ 246,4 milhões, resultado 21,3% superior aos US$ 203,1 milhões alcançados em julho do ano passado. As informações são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

No acumulado do ano, as exportações de carne suína alcançaram 665,4 mil toneladas. Uma alta de 14,76% na comparação com as 579,8 mil toneladas vendidas no mesmo período de 2020. Com isso, a receita no período chegou a US$ 1,596 bilhão. O número é 24,8% maior que o registrado entre janeiro e julho do ano passado — com US$ 1,279 bilhão.

Entre os principais destinos das exportações, a China importou 348,4 mil toneladas nos sete primeiros meses de 2021, número 23,5% acima do embarcado em 2020 no mesmo período. Outro destaque é o Chile, com importações de 37,7 mil toneladas (+80,3% no mesmo período), além do Uruguai, com 25 mil toneladas (+8,6%), Angola, com 18,2 mil toneladas (+4%), Argentina, com 16,2 mil toneladas (+85,2%) e Filipinas, com 13,5 mil toneladas (+197%).

“O expressivo aumento da receita das exportações sinalizam, entre outros pontos, o repasse das fortes altas dos custos de produção que alcançam o mercado internacional, assim como no mercado doméstico. O quadro sanitário da Ásia segue pressionando a demanda dos países da região por proteína animal de outras nações, incluindo o Brasil. Ao mesmo tempo, os países da América do Sul têm buscado apoio em nosso setor produtivo para complementar a sua oferta interna, favorecendo a expectativa de um fechamento de ano em patamares de exportação novamente acima de 1 milhão de toneladas”, analisa Ricardo Santin, presidente da ABPA.

Rio Grande do Sul registra queda em volume, mas valor de vendas cresce

Segundo a ABPA, o volume de carne suína embarcado pelo Rio Grande do Sul no mês de julho ficou em 25,87 mil toneladas. O resultado representa uma leve queda de 4,45% na comparação com o mesmo período de 2020, quando foram exportadas 27,07 mil toneladas. Mesmo assim, houve aumento na receita. O valor total das vendas ao exterior alcançou os US$ 63,75 milhões, o que significa uma alta de 9,24% na comparação com os US$ 58,30 milhões alcançados em julho do ano passado.

Entre janeiro e julho, os dados também são positivos. O Rio Grande do Sul embarcou 179,54 mil toneladas. O desempenho é 22,7% superior ao registrado no mesmo período de 2020, quando foram exportadas 146,33 mil toneladas. A receita cresceu 25,18%, passando de US$ 356,78 milhões nos sete primeiros meses de 2020 para US$ 446,63 milhões nos primeiros sete meses de 2021