Trigo não teve maiores impactos com a geada

A semana anterior iniciou com chuvas na maior parte das regiões do Estado, seguidas por forte onda de frio que derrubou as temperaturas e provocou geada em vários dias consecutivos. Em algumas localidades ocorreu neve. De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado, nesta quinta-feira (5), pela Emater, em geral, nas lavouras de trigo em desenvolvimento vegetativo (96%) não houve maiores impactos, em virtude de as plantas serem tolerantes às baixas temperaturas. Os 4% restantes das áreas cultivadas estão na fase de floração. Com o retorno da umidade dos solos, os produtores deram continuidade aos tratos culturais.

Na região de Santa Rosa, 20% das lavouras de canola estão em desenvolvimento vegetativo, 55% em florescimento, 21% na fase de enchimento de grão e 4% já se encontram em maturação. O clima vinha favorecendo o bom desenvolvimento das lavouras, a boa população de plantas e a ausência de pragas e doenças. No entanto, as sucessivas geadas desde o final de julho tendem a reduzir a produtividade, diante do abortamento das flores e/ou má formação das síliquas. As primeiras avalições das perdas nessas lavouras indicam redução de 4% na produtividade projetada em 1.578 quilos por hectare.

Na região da Emater de Ijuí, os cultivos de aveia branca graão se encontram no final do desenvolvimento vegetativo e em estágio de alongamento do colmo, evoluindo rapidamente para a emissão da panícula (estrutura reprodutiva) e da floração. As lavouras têm se mantido com bom desenvolvimento, apesar de pequenos danos provocados pelas fortes geadas naquelas em estágio mais avançado.

Nas regiões de Frederico Westphalen, Soledade, Erechim e Ijuí, as geadas ocorridas na semana determinaram efeitos sobre as lavouras de cevada, em particular, nas que se encontram em fase de florescimento. Produtores e técnicos da Emater entendem que a cultura evoluirá e que as plantas podem se recuperar. Eventualmente, os problemas podem ficar para a colheita, uma vez que os grãos destas áreas possivelmente estarão mais atrasados e com maior umidade. Em geral, as áreas em fase desenvolvimento vegetativo atingidas por geadas não receberam adubação nitrogenada em cobertura e nem aplicações de herbicidas. Já nas regiões produtoras em que ocorreram precipitações em 26 de julho, as condições foram adequadas para a realização dos tratos culturais.