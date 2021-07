Governo do Estado divulga regulamento para exposição de animais na Expointer 2021

A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) divulgou o regulamento para a 84ª Exposição Estadual de Animais na 44ª Expointer. Como nos anos anteriores, as inscrições devem ser feitas por meio das associações de criadores. A feira será realizada presencialmente, com limite de público, de 4 a 12 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

As categorias da exposição de animais são: bovinos (raças de corte e mistas), bovinos leiteiros, zebuínos, caprinos, coelhos e chinchilas, ovinos, equinos, bubalinos, aves e pássaros. O período para as associações de raça e entidades inserirem os dados das inscrições no sistema oficial da Seapdr para os animais destinados à Exposição e avaliações morfológicas será de 27 de julho a 4 de agosto. Para animais rústicos e equinos destinados somente às provas e aos leilões, as inscrições seguem até 18 de agosto.

A exposição de animais é destinada à avaliação morfológica e zootécnica das diversas espécies e raças participantes. Além disso, ocorrerão provas equestres de avaliação funcional de raças de cavalo como o Crioulo e o Árabe.

“Por essa ser uma Expointer de retomada, num momento em que o setor agropecuário do Rio Grande do Sul está colhendo os frutos de boas safras, e a valorização da pecuária se reflete nos preços do gado, temos boas expectativas quanto à participação dos expositores. A feira do ano passado foi diferente, a primeira durante uma pandemia e a primeira virtual. A deste ano será novamente uma Expointer diferente, mas com certeza no caminho da retomada”, acredita o médico veterinário e chefe do Serviço de Exposições e Feiras da Seapdr, Paulo Coelho de Souza.

O regulamento também traz informações sobre as exigências sanitárias para a entrada dos animais no parque, em Esteio. A diretora do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria, Rosane Collares, lembra que deverão ser apresentadas as Guias de Trânsito Animal (GTAs) e demais documentos zoossanitários e fiscais, conforme prevê a legislação. Destaca que os animais com destino ao evento deverão ser inspecionados previamente por médico veterinário particular. Não havendo sintomatologia compatível com doença infectocontagiosa, parasitária ou presença de ectoparasitas, será emitido atestado sanitário por este profissional, comprovando esta condição. Esse atestado deverá ser apresentado para emissão da GTA e acompanhará os animais no transporte e no momento do ingresso no local do evento.

Os resultados de testes diagnósticos, exames laboratoriais e atestados de vacinações para os animais participantes do evento não poderão ter seu prazo de validade expirado antes de 12 de setembro de 2021. Para animais susceptíveis à febre aftosa procedentes de outros estados será exigido o cumprimento da legislação federal pertinente (Instrução Normativa 48 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 14 de julho de 2020). Dos animais procedentes de outros países, será exigido o cumprimento da legislação federal pertinente. Será permitida a participação somente de bovinos ou bubalinos provenientes de áreas com reconhecimento internacional de livre de febre aftosa sem vacinação.

A exposição de animais tem o objetivo de expor e comercializar reprodutores das diferentes espécies de animais domésticos; proporcionar aos criadores o conhecimento do grau de desenvolvimento da produção animal, pelo exame dos reprodutores expostos; apresentar a produtores e indústrias o que vem sendo realizado no setor do agronegócio; demonstrar os resultados do emprego de novas tecnologias, visando ao aprimoramento dos rebanhos; e estabelecer maior intercâmbio entre os meios criatórios, produtivos e industriais, além da troca de experiências entre técnicos.