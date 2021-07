BRF fará mutirão para preencher 100 vagas de emprego em unidade de Marau

A BRF abriu 100 vagas de trabalho para a unidade localizada em Marau, no norte do Rio Grande do Sul. Os cargos ofertados são para operador de Produção, técnico em Manutenção, técnico em Manutenção Elétrica, eletricista industrial, mecânico, operador de Caldeira e manutentor civil.

Nesta quarta-feira (14), os candidatos deverão comparecer ao mutirão que a empresa fará entre 13h30min e 16h30min, na rua Governador Ernesto Dorneles, 222, Salão Inferior, no bairro Vila Rigo, em Marau. Os documentos exigidos são RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

Entre os benefícios disponibilizados pela BRF estão assistências médica e odontológica, vale-alimentação, vale-transporte, refeitório no local, previdência privada, kit de produtos e plano de carreira na empresa. No dia do mutirão, todos os protocolos sanitários em razão da pandemia deverão ser respeitados.

Para o cargo de operador de Produção, pessoas com ensino fundamental incompleto podem se candidatar. Através do telefone (54) 3371-3552, o candidato pode colher mais informações a respeito das vagas.