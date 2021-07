Conab inicia mais uma etapa do censo de armazenagem no RS

Começa nesta segunda-feira (12) mais uma etapa do censo de unidades armazenadoras no Rio Grande do Sul. O trabalho é realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e estende-se até o dia 30 de julho, com a previsão de recadastramento de mais de 500 armazéns na região Noroeste.

Durante o censo, é realizado tanto o cadastramento de novos armazéns, quanto a revalidação de informações dos já cadastrados. Inicialmente, serão visitados 91 municípios no Noroeste gaúcho, que representa a região de maior capacidade estática e de produção agrícola no estado, avançando posteriormente para as demais regiões.

O objetivo da companhia com a realização do censo é identificar, cadastrar e atualizar as informações referentes às unidades armazenadoras do estado, registrando suas características técnico-operacionais e capacidades estáticas.

Com uma expectativa de produção de 38,1 milhões de toneladas de grãos na safra 2020/2021, de acordo com o 10º Levantamento da Conab, e aumento de mais de 40% em relação ao colhido na anterior, o Rio Grande do Sul apresenta-se como importante estado produtor, o que determina também a relevância da constante atualização na capacidade de armazenagem regional.