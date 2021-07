Expointer deste ano poderá receber até 25 mil pessoas por dia

Está próxima a definição dos últimos detalhes para a realização da Expointer 2021. Após diversas reuniões entre Secretaria Estadual de Saúde (SES), Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), prefeitura de Esteio e entidades coparticipantes, o governo do Rio Grande do Sul deve publicar o regramento geral para a realização da feira nesta semana. A expectativa é que o número máximo de público externo seja confirmado. A tendência é que o teto limite seja entre 25 e 30 mil pessoas por dia no parque, considerando público externo, expositores e trabalhadores. Estima-se é que sejam disponibilizados de 18 a 25 mil bilhetes para o público externo. O que foi definido é que, na edição desse ano, não serão vendidos ingressos nas bilheterias, como ocorre durante a feira regular. Os bilhetes serão comercializados exclusivamente online, por meio de site ou aplicativo. O governo do Estado não confirmou esses números. A posição oficial é de que os últimos detalhes dos protocolos sanitários para a realização do evento estão sendo definidos e devem ser divulgados nesta semana. "No momento, estão sendo definidos os detalhes dos protocolos sanitários específicos para a realização de cada atividade. Não vai fugir muito do que já está sendo adotado nos municípios, como distanciamento social, horários reduzidos, presença permanente reduzida em lojas considerando a metragem quadrada e, claro, uso de máscaras", relatou o subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, Gabriel Fogaça. Segundo ele, "a prioridade da feira neste ano é garantir a segurança de todos e o cumprimento de protocolos. A Expointer sempre foi uma feira de confraternização. Desta vez, será um evento de negócios e integração tecnológica". Mesmo com visitantes, a Expointer deste ano ainda será diferente. Atividades mais ligadas ao entretenimento, como o parque de diversões, foram vetadas. O objetivo é possibilitar a realização de um evento seguro, mesmo em meio à pandemia, preservando-se a parte dos negócios e exposições. Prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PP) analisa que "sem atividades de entretenimento, já diminui boa parte do público urbano e direciona a feira ao público de negócio". Ele estima que "entre 80 e 100 mil pessoas devem comparecer à feira durante os 9 dias de evento. O público varia ente os dias, as pessoas comparecem em maior número aos finais de semana". Ele acredita que mão haverá a presença do público máximo de 25 a 30 mil pessoas ventilado nos bastidores. "Mas, se tiver, estamos falando de 70m² por pessoa no parque. É uma área considerável por pessoa, acredito que não tenha maiores problemas", afirmou Pascoal. O prefeito da cidade que todo ano recebe a Expointer acredita que, no modelo proposto, "possível ser feita de forma segura e tranquila". "Eu sempre manifestei preocupação quanto a questão do público, mas entendo a importância da presença e o que significa para a economia do Estado - a última feira com grande público resultou em quase R$ 3 bilhões em negócios", disse Pascoal. Fogaça também destaca a importância econômica do evento: "teremos uma Expointer em um ano de super safra e de abertura mercadológica após o reconhecimento do Estado como zona livre de vacinação contra a febre aftosa. A feira poderá significar o início de uma retomada econômica que vislumbramos para o pós-pandemia com o avanço da vacinação", prevê.

Direito de arena pode garantir presença maior de expositores

Sindicato que representa o setor de máquinas espera até 45% de presença tradicional dos expositores

/MARCELO G. RIBEIRO/arquivo/JC

Entre 60 e 70 empresas devem participar de exposições de máquinas agrícolas na Expointer 2021, segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), Cláudio Bier. Isso significa em torno de 40% a 45% da presença de expositores durante as feiras de antes da pandemia. Segundo Bier, o sindicato está fazendo de tudo para que cada vez mais fabricantes confirmem presença no evento. Um dos fatores que pode pesar a favor é o direito de arena. Quando uma empresa participa da Expointer, expondo seus produtos em um espaço, ela adquire o direito de ter aquele mesmo espaço de exposição para a feira do próximo ano. Isso é o direito de arena. "Tem empresas que preservam o mesmo ponto há 20 anos. Os clientes elas sabem disso e as procuram na mesma localidade. Se a empresa não vem, outra pode ocupar a área dela, e essa outra empresa conquista o direito de ocupar aquela área na próxima feira" explica Bier. "Se a empresa vai para outro ponto, não há certeza se será uma área tão boa quanto a anterior, ser os clientes vão acha-la neste novo ponto - essa é uma das nossas apostas para convence-los a participarem", aponta o presidente do sindicato. Na parte das raças, há expectativa bastante positiva de participação, informa Leonardo Lamachia, presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac). "Está havendo um grande interesse por parte das associações, é possível ver a empolgação deles. A expectativa é de uma grande participação dos criadores", relatou.

Trabalhadores receberão vacinas contra a Covid-19