Banrisul e Pamplona firmam convênio de R$ 50 milhões

O Banrisul assinou convênio de cooperação técnica e financeira com a Pamplona Alimentos, na sede da empresa no município de Rio do Sul. Com dotação inicial de R$ 50 milhões, os recursos serão destinados à cadeia produtiva da suinocultura da Região do Alto Vale do Itajaí.

Os produtores integrados indicados pela Pamplona e que aderirem ao convênio, deverão fazer cadastro no Banrisul, que é o responsável pela análise técnica, aprovação dos financiamentos e fiscalização. A empresa garantirá a aquisição da produção durante a vigência dos contratos.

O superintendente regional do Banrisul, Aguinaldo Rehfeld, celebra a importância de ampliar a parceria com a empresa. "Apoiar a estratégia de crescimento da Pamplona e de seus produtores reforça o papel do Banrisul em Santa Catarina. Pretendemos aumentar nossa participação no agronegócio do Estado", destacou. Atualmente, o Banrisul está presente em 17 municípios catarinenses.

A presidente da Pamplona Alimentos, Irani Pamplona Peters, juntamente com o diretor Financeiro, Sergio Luiz de Souza, ressaltaram a relevância desta parceria com o Banrisul, resultado de um relacionamento construído ao longo das últimas décadas. "Os recursos irão promover o crescimento do ativo biológico da Pamplona, gerando riqueza aos seus integrados", salientaram.