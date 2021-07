ANC amplia Sumário 2021/2022 e premia criadores 

Reconhecendo a ação de propriedades dedicadas ao melhoramento genético de seus plantéis, a Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC) anunciou os vencedores do prêmio Supremacia Genética 2021 nas raças Angus, Braford, Brangus, Charolês, Devon, Hereford e Ultrablack. Durante o evento virtual, a entidade também lançou o Sumário 2021/2022, publicação que reúne os escores de reprodutores avaliados no Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo).

A iniciativa, que tem apoio da Embrapa, incluiu neste ano os indexadores de fêmeas jovens e ganhou uma versão digital que terá atualizações semanais. O projeto foi lançado pelo presidente da ANC, Ignacio Tellechea, e indicado como um avanço consistente e símbolo do amadurecimento do melhoramento genético dos rebanhos brasileiros.

Em sua manifestação, Tellechea também comemorou a recente implementação do Origen, sistema que permitiu a unificação entre o banco de dados de registro genealógico e do Promebo. "O grande valor desse sistema não está na interface, está no banco de dados". Com ele, indica o presidente da ANC, se tem uma ampla oferta de informação de qualidade ao criador, permitindo que ele elabore o Índice Final da sua propriedade e consiga trabalhar com o melhoramento de seu rebanho focado nos seus próprios indexadores. "Chegamos à ANC há seis anos dispostos a resolver os problemas de forma definitiva. O Origen é a cereja desse bolo e só foi possível graças a uma equipe muito boa que trabalhou duro."

Durante o encontro virtual que reuniu criadores de diferentes raças, o presidente do Conselho Técnico da ANC, Flávio Montenegro Alves, ressaltou o trabalho exitoso de implementação do sistema que visa qualificar e expandir o Promebo.

A programação foi conduzida pela superintendente de registro da ANC, Silvia Freitas, e ainda contou com palestras técnicas e apresentação de criadores que mostraram, na prática, os ganhos no uso de animais melhoradores no rebanho.