Live especial comemora Semana dos Alimentos Orgânicos

A Comissão da Produção Orgânica do RS (CPOrg/RS) promove uma live especial nesta quarta-feira (30), às 19h, em comemoração à Semana dos Alimentos Orgânicos (SAO). A atividade contará com participações especiais, trazendo a visão científica, os saberes populares com relatos sobre produção ecológica e o papel dos consumidores, além de contar com animação e mística. Em sua 17ª edição, a SAO 2021 tem como tema “Alimentos orgânicos: nosso presente para gerações futuras!”, sempre coordenada pela CPOrg/RS, que congrega 52 organizações públicas, privadas e da sociedade civil.

Segundo a auditora fiscal federal agropecuária Michele de Castro Iza, secretária executiva substituta da comissão, o objetivo da atividade é promover a produção e o consumo de alimentos orgânicos, destacando benefícios sociais, para a saúde e para o meio ambiente. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 3.800 unidades de produção, ocupando a primeira colocação no país, que totaliza 25.295 unidades de produção, de acordo com dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos de junho de 2021, disponibilizado no portal do Ministério da Agricultura.

A Semana dos Alimentos Orgânicos, instituída pelo Ministério da Agricultura, ocorria, em todo país, na última semana de maio. Em 2020 foi realizada em junho e em 2021 será realizada em julho, devido à pandemia de Covid 19. A programação também sofreu adaptações em razão das restrições, com adequação dos eventos, que passaram a ocorrer de forma virtual. A CPOrg/RS programou a live considerando o calendário anterior e optou pela manutenção neste 30 de junho.