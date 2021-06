Sumário de Touros em versão digital será lançado amanhã

Pecuaristas brasileiros dispõem de uma nova ferramenta para facilitar a escolha de reprodutores na hora de definir acasalamentos e o plano de seleção genética de suas propriedades. A Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), o Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo) e a Embrapa Pecuária Sul lançarão, no dia 29 de junho, o Sumário de Touros On-line, uma plataforma que transfere ao ambiente digital os tradicionais Sumários de Touros divulgados anualmente. A principal diferença, explica a superintendente de registro da ANC, Silvia Freitas, é que no sistema virtual os dados dos reprodutores são atualizados todos os sábados e não apenas uma vez por ano, como ocorre na versão impressa. A publicação anual segue sendo ofertada aos criadores e também será apresentada durante o encontro virtual. O lançamento oficial ocorrerá em live transmitida pelo canal no YouTube e no Facebook da ANC, a partir das 19h.

Os Sumários de Touros reúnem informações e indexadores dos principais reprodutores das raças Angus, Devon, Brangus, Charolês, Hereford, Braford e Ultrablack. Neles, o pecuarista encontra dados de DEPs e escores essenciais para definir acasalamentos e traçar planos de trabalho de acordo com as metas de cada propriedade. Neste ano, também de forma inovadora, os sumários trazem as primeiras DEPs enriquecidas com a genômica na raça Angus. Segundo o presidente da ANC, Ignacio Tellechea, a versão digital dos sumários vem para facilitar o trabalho na pecuária de corte e atualizar os métodos de trabalho e seleção. "O lançamento dos sumários é aguardado todos os anos pelos criadores. Agora, com a versão on-line, teremos mais uma ferramenta de trabalho", ressalta.

Para o chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, Fernando Cardoso, a entrega é um marco dentro da parceria entre Embrapa e ANC, que marca uma reestruturação e qualificação completa no banco de dados. "Foram integradas as informações de registros e do Promebo, com a performance e desempenho dos animais nos rebanhos e, no caso da Angus, os genótipos para fazer a avaliação genômica. Isso traz mais segurança e rapidez para que os produtores possam ter acesso à informação mais atualizada para tomar as decisões de seleção nos seus rebanhos e também ofertar animais aos seus clientes com uma informação mais fidedigna e atualizada possível", destaca.