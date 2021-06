Safra de inverno deste ano deve ser 32,5% maior que em 2020

A expectativa para a produção da safra de inverno 2021 é muito positiva. A estimativa é que a produção total de aveia branca (grãos), canola, cevada e trigo no Estado seja de 3.762.758 toneladas, o que representa um aumento de 32,5% em relação à safra do ano passado, que foi de 2,84 milhões de toneladas.

O prognóstico positivo foi divulgado nesta quarta-feira (23) pela Emater. A previsão é que os principais grãos de inverno sejam cultivados em 1,49 milhão de hectares, o que significa um aumento de 10,8% na área plantada em relação a 2020.

A alta é puxada pelo trigo, principal cultura do período, que deve ter produção total 37,8% maior que em 2020. A expectativa é que se chegue a uma produção de quase 2,9 milhões de toneladas, distribuída em 1,08 milhão de hectares em todo o Estado.

“Podemos romper a barreira de 1 milhão de hectares plantados depois de 11 anos” comemorou o diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri. Ele define o trigo como “a principal cultura de inverno do Estado, que sempre esteve presente na história do Rio Grande do Sul”. A maior parte de produção da cultura será concentrada nas regiões de Santa Rosa e Ijuí.

Assim como o trigo, todas as demais culturas de inverno devem ter variação positivas na comparação do produzido no ano passado com a expectativa de cultivo para 2021. A produção de canola deve subir 55,7%, com cultivo que deve subir de 33,8 mil para 52,6 mil toneladas.

O cultivo da cevada deverá ter produção 25,3% maior, saltando de 93 mil para 116,6 mil toneladas. A cultura de aveia deve ter um crescimento mais tímido em relação aos demais grãos, segundo a previsão. Os grãos de aveia branca devem ter produção 17,9% maior, com produção total de cerca de 718 mil toneladas, ante as 609 mil colhidas em 2020.

Para o presidente da Emater, Geraldo Sandri, a boa expectativa de safra se deve aos resultados da supersafra de verão, que trouxe uma capitalização importante para os produtores rurais. "Também os preços num patamar bom e elevado, a tecnologia que vem chegando ao longo dos anos, o acesso à assistência técnica, todo o planejamento e profissionalismo são responsáveis por essa estimativa de uma supersafra de inverno”, comemorou Sandri.