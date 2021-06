Rabobank Brasil e SLC Agrícola anunciam operação ESG de R$ 200 milhões

O Rabobank Brasil, banco de atuação global especializado em soluções financeiras e estratégicas para o agronegócio, e a SLC Agrícola, maior empresa agrícola de capital aberto do Brasil, anunciam a conclusão de um empréstimo atrelado às metas de sustentabilidade (sustainability linked loan) no valor de R$ 200 milhões.

Coordenada pelo Rabobank, a transação está vinculada ao sucesso da SLC em atingir as metas de redução de emissões de carbono e aumento do índice de reutilização de água em seus processos até 2023, quando vence a operação. As condições incluem ainda investimentos para redução do risco de acidentes de trabalho e contratação de auditoria independente para validação de todos os indicadores.

"Nossa busca contínua por maior produtividade e eficiência tem como base o compromisso com o desenvolvimento sustentável e é regida pelos princípios éticos que respeitamos em tudo o que fazemos. Desta forma, priorizar recursos atrelados à gestão e à evolução nos aspectos ambientais, sociais e de governança é uma opção natural", afirma o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da SLC Agrícola, Ivo Brum.

"A sustentabilidade e a governança são premissas fundamentais para os negócios contemporâneos. Como banco especialista no agronegócio, nosso foco é fomentar iniciativas sustentáveis e apoiar os nossos clientes no desenvolvimento de uma agenda estratégica nas esferas ambientais e sociais." diz Fabiana Alves, Diretora Executiva de Corporate Clients do Rabobank Brasil.

A transação e suas metas fazem parte do objetivo do Rabobank de expandir a adoção de práticas alinhadas com os pilares ESG nos setores agrícola e financeiro, incentivando e auxiliando produtores e empresas do segmento.