Se mantiver recursos, Plano Safra será escasso

A expectativa é grande para o anúncio do Plano Safra 2021/2022, ainda mais que, neste ano, as discussões sobre o tema, que costumam ocorrer a partir de fevereiro, atrasaram. O resultado disto é que, a menos de 30 dias da vigência do novo ciclo, em 1 de julho, ainda não se tem informações a respeito do volume de crédito que será oferecido ao produtor para a próxima safra.

O atraso ocorreu devido às negociações do Projeto de Lei Nacional (PLN) nº 4. O motivo é que o PL recompõe, em R$ 3,68 bilhões, o orçamento para crédito do agronegócio do ano anterior. A matéria foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira passada.

"Precisamos deixar claro que o Plano Safra foi prejudicado pelo calendário do orçamento, que deveria ter sido feito em dezembro. Não vamos ter nem um mês para discutir, e um plano construído a toque de caixa prejudica o produtor", afirma o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz.

A perspectiva é de que o recurso destinado na próxima temporada seja de um valor próximo ao do Plano Safra 2020/21, quando foram destinados R$ 236,3 bilhões em crédito - estimativa que traz certa preocupação aos produtores.

Segundo o economista da Farsul, o montante disponibilizado no ciclo anterior "não foi suficiente". "O agro cresce mais rápido que a nossa economia, que está fraca, e os recursos crescem conforme a economia", pontuou.

Da Luz explica que a insuficiência do crédito disponibilizado aos produtores agrícolas se dá principalmente em razão da alta nos custos para a produção, que cresceram muito ao longo do último ano na medida em que o real foi se desvalorizando em relação ao dólar, e da alta na taxa de juros.

A recomendação da Farsul é que o produtor busque, na medida do possível, priorizar investimentos com recursos próprios em vez de tomar crédito.

"O problema é que o produtor vai atrás de crédito justamente quando não tem recursos próprios disponíveis", rebate o deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB), integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara Federal.

Ele diz que "o plano não ter sido aprovado ainda não impediu a realização de debate no Ministério da Agricultura", e ressalta a importância do Plano Safra principalmente para o pequeno e médio produtor. O deputado gaúcho afirma que ainda é tentado, em Brasília, aumentar a disponibilidade de recursos.