Produtores integrados da BRF podem negociar grãos por aplicativo

Produtores integrados agora podem negociar grãos diretamente com a BRF com o uso da Plataforma Digital Agro. O recurso tem o objetivo de eliminar burocracia, facilitando o contato e otimizando o processo de comercialização.

O app já era usado como ferramenta para o dia a dia das granjas, com informações como o peso das aves, status do lote, acompanhamento da saúde dos animais, programação de ração, notícias e previsões de remuneração. Agora, o produtor pode usar o recurso para fazer a comercialização de grãos. Para isso, é preciso informar dados referentes ao lote que gostaria de comercializar, especificando o tipo de grão, o volume médio disponível, prazo e local preferencial de entrega. Assim que sinalizar sua intenção em negociar grãos via aplicativo, a mensagem será automaticamente enviada para a Comercial de Commodities da empresa, que entrará em contato com este integrado para dar início a negociação.

“Possibilitar ao nosso integrado a comercialização de grãos através do App BRF é uma forma de fortalecer a conexão na cadeia de produção ‘do campo à mesa’, estar mais próximo de quem produz, agregando valor com tecnologia, informação e sustentabilidade. Nosso aplicativo está em evolução constante e vamos avançar cada vez mais na Agro 4.0”, afirma Fábio Stumpf, diretor geral de Agropecuária da BRF.

“Em menos de 100 dias, trabalhamos de forma espetacular para agregar ainda mais valor a esta ferramenta, fazendo um sonho se tornar realidade com muita celeridade e parceria”, comenta o médico veterinário e diretor de Operações e Compras de Commodities da BRF, Gilson Ross.