ANC lança sistema único de registro e melhoramento

Registrar animais de raça e acessar dados referentes ao melhoramento genético dos rebanhos ficará mais fácil a partir de junho de 2021. A Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC) lança, neste mês, uma nova plataforma dedicada aos registros genealógicos. O Origen integra a base de dados de genealogia da ANC e do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo) e conta com mais de 2,5 milhões de informações. O sistema trará agilidade à vida de criadores e técnicos, que terão disponível em uma única interface todas as informações sobre temporada de monta, comunicados de cobertura, registros de nascimento, diagnósticos de gestação, transferências de propriedade, comunicados de inspeção, aquisição de sêmen e outros.

Segundo o presidente da ANC, Ignacio Tellechea, o novo sistema consolida um processo iniciado há cinco anos, quando assumiu a entidade. "Quando chegamos na ANC, nos comprometemos a trazer a entidade para novos tempos. E o Origen é fruto desse trabalho que exigiu tempo e dedicação, mas que chega para colocar a associação e o próprio Promebo em um novo patamar", pontua o criador.

A interface repaginada terá uma linguagem mais moderna, funcional e intuitiva, além de apresentar recursos que permitirão a gestão interna das propriedades. Por meio dela, estarão disponíveis aos criadores relatórios gerenciais, como o diagnóstico de gestação que gera a taxa de desmame do rebanho a partir dos números de machos e fêmeas nascidos na propriedade. Outro ponto interessante é o formulário técnico enviado aos laboratórios de DNA. Antes os criadores precisavam preencher os dados de nascimento duas vezes, uma para a ANC e outra para o laboratório. Com o novo sistema, esse formulário será preenchido automaticamente, evitando retrabalho. "Uma das principais vantagens desse processo sistemático é a autonomia dos criadores para fazer correções, que antes precisavam ser enviadas por e-mail à ANC e, agora, poderão ser feitas direto no Origen, sendo aprovadas pela equipe da entidade", explica a superintendente da ANC, Silvia Freitas.

Com mais integração e novas funcionalidades, o Origen também trará mudanças importantes nas unificações de dados dos registros genealógicos e do Promebo. O pesquisador e chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, de Bagé (RS), Fernando Cardoso, pontua que esse foi um dos principais desafios da interface. A plataforma trará resultados mais precisos sobre a filiação de cada animal, colocando informação de fácil acesso na palma da mão dos criadores. "Uma vez feita essa integração, as alterações realizadas no registro são refletidas automaticamente no Promebo. Isso trará maior qualidade e consistência nos dados e também facilitará a inclusão de outros processos, como, por exemplo, tanto na informação genômica para verificação de paternidade quanto para aprimorar a avaliação genética com uso dos marcadores moleculares", destaca.