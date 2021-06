Crise nas carnes afeta consumidor e indústria

O churrasco está mais caro. Cortes tradicionais da churrasqueira e da mesa gaúcha, como a costela e a picanha, acumulavam alta de 17,6% e 29,7%, respectivamente, no fechamento de 2020. Nos primeiros quatro meses do ano, subiram mais 4,18% e 3,69%, segundo o IPCA, índice oficial de inflação medido pelo IBGE. Diferentemente de 2019, quando os preços também dispararam, agora, não se trata de um ajuste de mercado, nem de um fator isolado, mas, sim, de algo mais amplo. O problema é que a atual conjuntura não aperta apenas o bolso do brasileiro, e sim, começa a pressionar os 15 mil empregos diretos, e os outros 50 mil indiretos, envolvidos na indústria pecuária gaúcha.

São vários os aspectos que contribuem com a alta da carne bovina. O primeiro é o aumento dos custos de produção. Em 12 meses, por exemplo, o Índice de Preços de Custos de Produção (IICP), medido pela Farsul, acumula alta de 21,72% - a maior de toda a série histórica iniciada em 2010. Na comparação, com o IPCA (6,76% em 12 meses), é possível avaliar que a inflação tensiona de maneira mais severa os produtos agropecuários.

Na outra ponta da cadeia, na indústria, onde o repasse ao consumidor é consolidado, o aperto também se justifica pela baixa oferta de gado no campo. Trata-se de um fenômeno nacional, mas bastante potencializado no Rio Grande do Sul. Entre 2015 e 2019, por exemplo, o Estado perdeu quase 2 milhões de cabeças, passando de 13,4 milhões para 11,9 milhões no período.

Por outro lado, a soma de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que têm os principais rebanhos do País, se manteve na casa de 33% de representatividade no rebanho nacional, com um terço dos bovinos pastando ou em confinamento em terras do Centro Oeste, hoje bastante castigadas pela estiagem, o que contribui com diminuição da demanda.

Os principais municípios produtores gaúchos, por sua vez, sintetizam o momento atual. Alegrete e Santana do Livramento, juntos, respondem por cerca de 10% dos animais do Estado. Em dois anos, entre 2017 e 2019 - na última base de dados levantados pelo IBGE Agropecuária/Cidades -, exibiram quedas de 10,2% e 9,6%, respectivamente, em seus rebanhos.

Alegrete, por exemplo, passou de 642.949 cabeças, em 2017, para 576.751, em 2019. Isso significa menos 66.198 bois no pasto. Todavia, no mesmo período, o Valor Bruto Agregado (VBA) da atividade, na cidade, saltou 38,5%, de R$ 11,2 milhões, em 2017, para R$ 15,5 milhões, em 2019. A explicação passa em parte pelo ganho de qualidade na carne e, em outra, pela variação cambial, mais um elemento de pressão sobre os preços.

O cenário também pode ser mensurado ao avaliar-se a atual capacidade utilizada nos frigoríficos do Estado. Em 2020, por exemplo, o Rio Grande do Sul abateu 2,1 milhões de bovinos, gerando um valor bruto de R$ 4,8 bilhões na economia. O problema é que até dezembro do ano passado, a média diária de abates oscilava entre 9 mil e 10 mil cabeças de gado. Em maio deste ano, a operação dos frigoríficos gaúchos foi reduzida pela metade, não atingindo sequer a marca de 5 mil cabeças.

"Estamos na entressafra, que dura até o final de julho e a oferta está muito baixa, o que faz com que o preço reaja fortemente. Isso obriga a repassar ao atacado", diz Ronei Lauxen, presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Rio Grande do Sul (Sicadergs).

Outro fator apontado pelo presidente do Sicadergs é o valor pago pela indústria na carcaça. A variação foi de 69% em pouco mais de um ano, passando de R$ 13,00/kg, em 2020, para R$ 22,00/kg atualmente. Além disso, em 2019, havia 261,8 mil unidades pecuaristas. Estima-se que milhares tenham abandonado a produção, essencialmente, em razão da opção pelo plantio de soja - fator que também colabora com a diminuição da demanda.

Segundo Lauxen, atualmente, dos 10 frigoríficos gaúchos com inspeção federal, existem apenas três plantas habilitadas a vender para o mercado asiático, por exemplo. As operações nos exportadores, que, em 2020, geraram R$ 908 milhões em vendas externas para 92 países, entre eles a China, já ocorrem com revezamento de férias coletivas e rodízio, justamente, por falta de matéria prima.

O fato acendeu o sinal de alerta nos frigoríficos gaúchos. Caso a situação se mantenha, não estão descartadas demissões. Hoje, a indústria gera 15 mil empregos diretos e outros 50 mil indiretos, distribuídos em diversas cadeias como transportes, embalagens e coureiro-calçadista. Isso sem contabilizar os mais de 200 mil produtores rurais que hoje mantêm algum tipo de atividade de pecuária. "Para os frigoríficos é muito crítico. Convivemos com situações que estão tirando toda a possibilidade de competitividade de abate e isso influencia os preços", diz Lauxen.